Un dato que cambió el mercado

Cosecha récord en EE.UU. sacude al mercado de granos y genera impacto en Argentina

El maíz se desplomó tras la publicación del WASDE y salpicó a las cotizaciones FOB argentinas. Brasil empieza su cosecha de soja en tres estados con buen tiempo, pero los meses venideros son una incógnita. Despega la comercialización doméstica de trigo.