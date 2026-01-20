Informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

La cosecha de trigo cerró con 27,8 millones de toneladas y marca un hito productivo

La cosecha de trigo finalizó con un récord histórico de 27,8 millones de toneladas y rindes excepcionales. En paralelo, la campaña gruesa avanza con buen estado general, aunque con demoras y alertas hídricas en varias regiones.