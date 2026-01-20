Con una "Niña" débil

La campaña agrícola 2025/26 mantiene un alto potencial productivo

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires presentó su perspectiva agroclimática 2025/26, destacando un excelente potencial productivo en el Cono Sur. No obstante, el informe advierte sobre riesgos asociados a La Niña débil, eventos extremos y contrastes regionales.