Escenario 2026

La ganadería nacional ante el desafío de producir más con un stock limitado

Según el último informe del Rosagan, la faena bovina en Argentina alcanzó 13,6 millones de cabezas en 2025, apenas un 2,5% por debajo del año anterior, mientras los indicadores de peso y productividad muestran señales de mejora. El desafío del sector no pasa por reducir la extracción, sino por consolidar sistemas más eficientes que permitan mayores niveles de producción sin comprometer el stock nacional.