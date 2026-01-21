Informe de la Cámara de Semilleristas

Siembra de pasturas y verdeos: Un momento excepcional para invertir

El sector ganadero atraviesa una etapa de precios atractivos y condiciones óptimas. Con costos de implantación históricamente bajos y una demanda global insatisfecha, la producción de carne bovina en base a pasturas se consolida como la estrategia económica más inteligente.