#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Pronóstico

Qué dice el pronóstico del tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 22º y la máxima sería de 34°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que no hay chances de precipitaciones en la jornada.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola
Seguinos en
Por: 

Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mirá tambiénRobaron la bomba de la fuente del Maestro, junto al Parque Sur

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada con valores que no superarán el 0%.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 22° y la máxima sería de 34º, bajando a 29° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 85%, la presión de 1011 hPa, viento este a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o calor extremo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El sábado tendrá una mínima de 23° y una máxima de 36°. Se espera cielo algo nublado a lo largo de toda la jornada.
  • Para el domingo se mantendría el cielo algo cubierto a lo largo de todo el día. La mínima será de 23º y una máxima de 36º.
  • Finalmente, el lunes cielo parcialmente cubierto durante toda la jornada. La mínima será de 27º y una máxima de 38º.
CLIMA EXTENDIDO
Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro