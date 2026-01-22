Reparan la mano más antigua de avenida Peñaloza, mientras construyen la nueva
La obra municipal beneficiará a siete barrios de la ciudad de Santa Fe y demandará entre 45 y 60 días de trabajo, entre ejecución y período de fraguado. En paralelo, la Provincia construye la mano que faltaba.
Así está hoy la mano a reparar de Peñaloza, desgastada durante la última década por el uso intenso. MCSF.
En el marco del Programa Municipal de Reconstrucción Vial, esta semana comenzaron los trabajos para recomponer el pavimento de avenida Peñaloza, desde calle Gorriti hacia el norte. El objetivo trazado por el intendente Juan Pablo Poletti es mejorar la transitabilidad de una arteria de alta circulación de la ciudad.
Cabe aclarar que desde su construcción, en 2015 - ‘16-, Peñaloza cuenta en el tramo desde su intersección con Gorriti hacia el norte con una sola mano que funciona con doble sentido de circulación. Por ese motivo, en el inicio de la actual gestión municipal se acordó con la Provincia -a través del Acuerdo Capital- la construcción de la mano que le faltaba para transformarla ahora sí en una verdadera avenida, como lo es en su tramo desde su intersección con Gorriti hacia el sur.
Mientras dicha obra provincial avanza, la Municipalidad decidió ahora reparar la mano más antigua, que durante la última década sufrió un natural desgaste debido al uso intenso de la misma, en doble sentido de circulación.
Mal estado
Tras el relevamiento integral realizado por el municipio, se determinó que el hormigón existente presenta múltiples fallas, entre grandes levantamientos debido a compresión, roturas y formación de bloques, grietas y hundimientos. Es que por allí transitan vehículos livianos y pesados, además del transporte público de pasajeros por colectivos.
Vista de la nueva mano en construcción y la mano construida hace una década atrás, que ahora será reparada. Archivo.
El subsecretario de Intervenciones Urbanas del municipio, Pablo Degiorgio, resaltó que esta obra era un pedido constante de los vecinos de la zona: “Es una vía importante que conecta con los barrios del norte, donde vamos a realizar un trabajo de bacheo de hormigón por la importante cantidad de losas deterioradas. Los trabajos se van a realizar a media calzada, es decir, no se impedirá el paso y podrán transitar tanto vehículos menores como transporte público”, dijo el funcionario.
Una vía muy transitada
Con una inversión cercana a los 60 millones de pesos, las mejoras en este tramo de la avenida Peñaloza beneficiarán a vecinos de los barrios Liceo Norte, Bernardino Rivadavia, El Vergel, René Favaloro, Santa Rita I, Santa Rita II, Policial y Punta Norte. La calle Facundo Quiroga es una vía de salida hacia Aristóbulo del Valle y, en consecuencia, hacia Monte Vera.
En cuanto a los detalles de la obra, Degiorgio aseguró que las tareas cubren cerca de mil metros cuadrados en total y que van a demandar aproximadamente entre 45 y 60 días de trabajos, entre ejecución y período de fraguado. Los trabajos estarán a cargo de personal municipal y se realizarán con material y maquinarias del municipio.
La obra comenzó por la mano este de Peñaloza, en sentido sur-norte con el aserrado, la roturación del pavimento afectado, limpieza de escombros, saneamiento de bases, ejecución de la base de cemento, para luego colocar el Relleno de Densidad Controlada (RDC). “Después, más allá del bacheo, hay que reconstituir cordones, hacer sellado de juntas, reconstituir y calzar los laterales de las banquinas. Es un trabajo importante”, agregó Degiorgio.
Una vez habilitada la mano este, luego del período de fragüe de 28 días, se deberá realizar el mismo proceso en la mano oeste. Durante el período de trabajos, se prevén desvíos por calles aledañas para evitar atascos e interrupciones.
La Municipalidad solicita a los vecinos circular con precaución, respetar y no retirar las vallas de las zonas de trabajo hasta que no se habilite el paso una vez finalizadas las tareas.
Peñaloza hacia el norte
En paralelo a esta obra, la Provincia continúa la construcción de la nueva calzada de Peñaloza entre Gorriti y Chaco, con un avance de casi el 60 %. La empresa ejecutó el corrimiento de servicios, movimiento de suelo, subrasante, base de densidad controlada y pavimento de hormigón de 18 centímetros.
También se reacondicionaron bocas de tormenta y se instalaron columnas de alumbrado, cámaras de inspección y nueva infraestructura eléctrica. Por estos días continuaban las tareas de pavimento, corrimiento de servicios y construcción de cordón cuneta.