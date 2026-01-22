Robaron la bomba de la fuente del Maestro, junto al Parque Sur

Desconocidos robaron la bomba que abastecía a la fuente emplazada en la plazoleta Haydee Guy de Vigo (de Sadop), ubicada en San Martín entre Sylvestre Begnis y Entre Ríos, junto a la plaza del Rosario y el Parque del Sur, en el sur de esta capital provincial. El robo fue detectado por un empleado municipal durante la mañana del lunes, quien luego radicó la denuncia policial.
La plazoleta, de forma triangular, contiene además un monumento al docente santafesino, inaugurado el 11 de septiembre del año 2000, con motivo del día del maestro; y varias placas conmemorativas.
Robo de la bomba de la Fuente del Maestro. Guillermo Di Salvatore.
“Cuando llegamos al lugar vimos que al fuente estaba apagada, entonces nos acercamos a la sala de máquinas y detectamos que faltaban dos candados”, relató el municipal. “Luego nos dimos cuenta que faltaba el motor de la bomba”. La cabina contaba con una reja que protegía una puerta. Ambas fueron abiertas.
De acuerdo a la denuncia policial, la bomba en cuestión había sido instalada “hace unos tres meses” en la fuente. Y este robo es la primera vez que ocurre.
Robo de la bomba de la Fuente del Maestro. Guillermo Di Salvatore.
La Municipalidad había iniciado las tareas de recuperación de la plazoleta a mediados de noviembre. Desde entonces se venían ejecutando tareas de infraestructura sobre la fuente: reparaciones de cañería de impulsión, nuevas conexiones, nuevo tablero con todas sus térmicas, llaves y, a su vez, las conexiones de los relojes y el contador, para poder instalar la bomba nueva.
Tras las tareas de recuperación, el 15 de diciembre se puso en funcionamiento la fuente. Hasta que el pasado lunes, una cuadrilla municipal encargada del mantenimiento y limpieza se encontró con el robo.
Robo de la bomba de la Fuente del Maestro. Guillermo Di Salvatore.
Hecha la denuncia policial, lograron recuperar un contactor y una térmica. Ahora deberán reponer la bomba y el resto del sistema faltante. “Para ponerla en valor habíamos invertido unos 600 mil pesos”, detalló el subsecretario de Intervenciones Urbanas del municipio, Pablo Degiorgio. Además de la instalación se habían ejecutado tareas de pintura de la fuente. “Todo eso sin contar la mano de obra, porque se estuvo trabajando en esa fuente para poder ponerla en condiciones”.
Ahora, para recuperar el funcionamiento “hay que comprar todo nuevo”, indicó el funcionario, quien estimó que demandará una inversión de “más o menos 3 millones de pesos, y cuatro o cinco días de tareas, una vez adquirida”, concluyó.
Robo de la bomba de la Fuente del Maestro. Guillermo Di Salvatore.
Este robo tiene un antecedente similiar, ocurrido el 23 de septiembre de 2022. En aquella oportunidad, luego de ser acondicionada como parte del plan de recuperación urbana, una persona se robó la bomba que hacía funcionar la fuente.