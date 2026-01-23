Ariel Sclafani en el Torneo de Penales Argentina Patea

Se largó nomás. Con entusiasmo renovado y una convocatoria que volvió a estar a la altura de las expectativas, en el entretiempo del partido Unión y Platense, el Torneo de Penales Argentina Patea dio inicio a una nueva edición, consolidándose como una de las propuestas recreativas y deportivas que más ha crecido con el paso de los años. El puntapié inicial se llevó a cabo en el estadio 15 de Abril, un escenario emblemático del fútbol santafesino que le dio un marco especial al arranque del campeonato.
El evento contó con la organización y coordinación de la Liga Profesional de Fútbol y tuvo a Ariel Sclafani, Director de la entidad, al frente de la jornada inaugural. Su presencia le aportó jerarquía institucional a un torneo que ya es un clásico dentro del calendario y que combina competencia, participación popular y pasión por el fútbol.
Desde temprano, el movimiento en el estadio fue constante. Los participantes comenzaron a llegar con sus camisetas, banderas y la ilusión intacta de ser protagonistas desde los doce pasos. El Torneo de Penales Argentina Patea no solo propone una competencia deportiva, sino que también genera un espacio de encuentro para familias, amigos y amantes del fútbol, que encuentran en esta iniciativa una manera distinta de vivir la cancha.
En esta oportunidad, los socios de Unión fueron grandes animadores de la jornada. Con cada remate, con cada atajada y con cada festejo, se ganaron todos los aplausos de los presentes, demostrando que el sentido de pertenencia y la pasión por los colores también se expresan en este tipo de eventos. El clima fue distendido, pero a la vez cargado de emoción, con definiciones ajustadas y momentos que hicieron vibrar a los espectadores.
Argentina Patea es hoy mucho más que un simple torneo de penales. Es una propuesta que se afianza edición tras edición, que suma participantes y que recorre distintos escenarios, llevando el fútbol a un plano participativo y cercano. El inicio en el 15 de Abril marcó el comienzo de un nuevo camino, con la expectativa puesta en seguir creciendo y en continuar fortaleciendo este espacio que ya se ganó un lugar propio dentro del mundo del fútbol argentino.
Así, con una cancha emblemática, una organización sólida y el acompañamiento del público, el Torneo de Penales Argentina Patea volvió a ponerse en marcha, ratificando que cuando la pelota se detiene en el punto penal, la pasión nunca se detiene.