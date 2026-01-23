Volvió a rodar en Santa Fe

Ariel Sclafani en el Torneo de Penales Argentina Patea

Con el respaldo de la Liga Profesional de Fútbol, se puso en marcha una nueva edición del ya tradicional Torneo de Penales Argentina Patea. El estadio 15 de Abril fue el escenario elegido para el inicio de un certamen que crece año tras año y que tuvo como grandes protagonistas a los socios de Unión.