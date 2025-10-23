Liga Profesional de Fútbol

Ariel Sclafani dijo presente en una nueva fecha de “Argentina Patea”

En el entretiempo del partido entre Unión y Defensa y Justicia, el estadio 15 de Abril fue escenario de una nueva jornada del certamen nacional de penales “Argentina Patea”. Ariel Sclafani, Director de Partidos de la Liga Profesional de Fútbol, entregó el pase a la siguiente ronda al equipo ganador, ante el aliento de miles de hinchas tatengues.