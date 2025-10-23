Ariel Sclafani dijo presente en una nueva fecha de “Argentina Patea”

La pasión por el fútbol argentino no solo se vive durante los 90 minutos de juego. En el entretiempo del partido entre Unión de Santa Fe y Defensa y Justicia, el estadio 15 de Abril se transformó en una verdadera fiesta cuando se desarrolló una nueva fecha del certamen “Argentina Patea”, una competencia federal de definición por penales que recorre las canchas del país.
Bajo una intensa ovación de los hinchas tatengues, los participantes seleccionados salieron al campo de juego para demostrar su precisión desde los doce pasos, con la ilusión de avanzar a la siguiente instancia del torneo.
En esta oportunidad, el encargado de presenciar la jornada y hacer entrega del pase al equipo ganador fue Ariel Sclafani, Director de Partidos de la Liga Profesional de Fútbol, quien felicitó a los competidores por el entusiasmo y el espíritu deportivo mostrado en cada ejecución.
“Argentina Patea” se ha convertido en un clásico dentro de los entretiempos de los encuentros oficiales de la Liga Profesional. Durante toda la temporada, miles de simpatizantes tienen la posibilidad de participar de esta propuesta que combina emoción, talento y un contacto único con el césped donde habitualmente brillan sus ídolos.
El formato del certamen es sencillo pero apasionante: los equipos participantes compiten en una definición por penales frente al público de su club, y los ganadores de cada jornada clasifican automáticamente a la Gran Final de la Copa de Penales de la Liga Profesional.
Allí se enfrentarán los mejores pateadores del país, representando a sus clubes y a las marcas que los acompañan, en una experiencia que promete coronar al campeón nacional de los penales.
La propuesta, impulsada por la organización de la Liga Profesional, busca acercar aún más a los hinchas al espectáculo del fútbol, permitiendo que vivan en carne propia lo que sienten los jugadores profesionales al pararse frente al arco. Una experiencia inolvidable, donde la pasión se transforma en competencia y el sueño de patear como un profesional se hace realidad.
