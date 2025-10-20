Sanjustino ganó el clásico y arrancó con todo el Torneo Federal Amateur

Sanjustino tuvo un debut soñado en el Torneo Federal Regional Amateur. En su casa, y ante un marco de público que colmó las expectativas, el Matador volvió a quedarse con el clásico de San Justo al vencer por 2 a 0 a Colón, en el partido que marcó el inicio de la competencia más importante del interior argentino. Los dirigidos por Marcelo Molina supieron golpear en los momentos justos y reafirmaron su dominio en la ciudad con un nuevo triunfo sobre su eterno rival, el tercero consecutivo en lo que va de 2025.
El encuentro, disputado con la tensión propia de los clásicos, tuvo intensidad, pierna fuerte y pasajes de buen fútbol. Sanjustino se mostró más sólido desde el inicio, con una línea defensiva firme y un mediocampo que logró imponerse en la recuperación y el manejo de los tiempos. Colón, por su parte, intentó proponer desde la posesión, pero no logró transformar sus aproximaciones en peligro real.
Truchet, otra vez la figura
La primera emoción llegó promediando la etapa inicial. Una falta sobre Maximiliano Truchet —la figura del partido por su despliegue, conducción y claridad en cada intervención— generó una pelota parada en la puerta del área rojiblanca. Desde allí, Lorenzo González ejecutó con una precisión quirúrgica: la pelota superó la barrera y se metió en el ángulo superior derecho del arquero, que nada pudo hacer. Fue el 1 a 0 y el primer estallido de la tarde, en un estadio que se tiñó de verde y blanco.
Ese gol cambió el desarrollo del encuentro. Sanjustino ganó confianza y comenzó a manejar mejor los tiempos, mientras que Colón sintió el golpe y buscó adelantarse en el campo. Sin embargo, las imprecisiones y la falta de profundidad le impidieron generar ocasiones claras. En el complemento, el Matador volvió a mostrar su jerarquía individual y su capacidad para resolver en los metros finales.
Otro gol, otro festejo
El segundo tanto llegó tras una gran jugada colectiva. Macellari trepó por la banda izquierda, dejó a su marcador en el camino y combinó con Truchet, quien devolvió con precisión. Macellari levantó la cabeza y lanzó un centro perfecto que encontró a Matías Benegas dentro del área. El delantero no dudó y definió con categoría, colocando la pelota en el ángulo, lejos del alcance del arquero colonista. Fue el 2 a 0 definitivo y la confirmación de la superioridad verdolaga.
El descuento, nunca llegó
En los minutos finales, Colón buscó descontar a través de pelotas detenidas. Tuvo un par de situaciones que exigieron al arquero de Sanjustino, pero el orden defensivo y la seguridad del fondo impidieron cualquier reacción rojiblanca. El Matador, por su parte, se dedicó a manejar la ventaja, con la tranquilidad de quien sabe que hizo el trabajo necesario para quedarse con los tres puntos y, de paso, reafirmar su dominio en la rivalidad regional.
Con este resultado, Sanjustino no solo suma un triunfo clave en el arranque del Federal, sino que también consolida un año inmejorable ante su clásico rival, al que ya había derrotado en los dos compromisos previos del calendario local. La racha ganadora refleja el gran momento futbolístico y anímico del equipo, que combina juventud, experiencia y un funcionamiento cada vez más aceitado.
El próximo desafío del Matador será en el torneo liguista, cuando enfrente a Guadalupe el viernes por la noche. Luego, por la segunda fecha del Regional Amateur, deberá viajar a Laguna Paiva para medirse con Alumni, que en su debut cayó frente a Central San Javier. Colón de San Justo, en tanto, intentará recuperarse en el certamen doméstico ante Pucará y, posteriormente, recibirá a Central San Javier por el torneo del interior.
Más allá del resultado, el clásico volvió a demostrar la vigencia de una rivalidad histórica y la pasión que se vive en San Justo cada vez que Matadores y Rojiblancos se cruzan. En esta oportunidad, la fiesta fue verde y blanca, con un Sanjustino que ratifica su gran presente y se ilusiona con ser protagonista también en el ámbito regional.
