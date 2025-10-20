Cuarta categoría de ascenso...

Sanjustino ganó el clásico y arrancó con todo el Torneo Federal Amateur

El Matador venció 2 a 0 a Colón de San Justo en el inicio del Torneo Federal Regional Amateur. Con dos golazos de Lorenzo González y Matías Benegas, el equipo de San Justo celebró su tercer clásico consecutivo ganado en este 2025. El conjunto verde mostró jerarquía y efectividad para quedarse con una victoria que lo ilusiona de cara a lo que viene.