Tres días de fútbol, alegría y sueños cumplidos en Cabaña Leiva
Lasallanito 2025: un éxito rotundo que reafirmó el espíritu del deporte infantil
Con más de cien equipos, miles de familias y tres jornadas a puro entusiasmo, el tradicional torneo organizado por el Club La Salle cerró una edición inolvidable. Fútbol, amistad, goles y sonrisas fueron el sello de un fin de semana largo que quedará grabado en la memoria de todos. El Litoral, siempre presente.
Unión de Santa Fe, y un título más. Crédito: Manuel Fabatía
Un fin de semana perfecto en Cabaña Leiva
Cabaña Leiva volvió a transformarse en una auténtica fiesta. Durante tres jornadas consecutivas, el Lasallanito 2025 reunió a chicos, familias, entrenadores y dirigentes en un clima de absoluta alegría. El torneo, que ya se convirtió en una marca registrada dentro del calendario deportivo santafesino, fue una muestra viva de lo que significa el fútbol formativo: pasión, respeto y compañerismo.
Desde el mediodía del viernes hasta la tarde del domingo, las canchas del predio de La Salle Jobson fueron escenario de cientos de partidos donde cada pelota dividida, cada gol y cada abrazo se vivieron con la intensidad de las grandes gestas. Ciento un equipos participaron del certamen, representando a instituciones de toda la región, e incluso a clubes de renombre nacional como Boca Juniors y Talleres de Córdoba, lo que le dio un marco aún más jerárquico a la competencia.
La organización, a cargo de Lucas Yori, César Rodríguez y Eduardo Morán, estuvo a la altura del desafío. Con horarios cumplidos al detalle, árbitros de la Liga Santafesina y un dispositivo logístico impecable, el evento se desarrolló sin contratiempos. Las familias, instaladas bajo los árboles o en las tribunas, disfrutaron de un espectáculo pensado para los más chicos, pero que contagió entusiasmo a grandes y chicos por igual.
Talleres de Córdoba. Otro de los ganadores de la tarde del domingo. Crédito: Manuel Fabatía
El Lasallanito no es solo un torneo: es una experiencia. Es la sonrisa de un nene al recibir su medalla, el abrazo entre compañeros, el saludo entre rivales y el aplauso del público ante un gol compartido. Cada niño que pisó el césped del predio vivió su propio sueño futbolero, en un ambiente donde la competencia sana convive con la amistad y la convivencia.
Campeones, emociones y el aplauso de todos
El cierre del domingo fue una auténtica postal de felicidad. Bajo un cielo despejado y en medio de un clima de euforia general, se desarrolló la entrega de trofeos y medallas que premió a los ganadores de cada categoría. Los chicos subieron al podio entre aplausos, risas y flashes de celulares, mientras padres y entrenadores no ocultaban su emoción.
El momento más esperado llegó con la proclamación de los campeones, quienes recibieron los trofeos más grandes del certamen. Así quedaron los resultados finales:
Categoría 2014: Copa de Oro: Campeón, Unión – Subcampeón, Boca Juniors.Copa de Plata: Campeón, Ateneo – Subcampeón, UNL.
Categoría 2015: Copa de Oro: Campeón, Talleres – Subcampeón, Crecer. Copa de Plata: Campeón, La Salle – Subcampeón, San Martín de Monte Vera.
Categoría 2016: Copa de Oro: Campeón, Talleres – Subcampeón, El Quillá. Copa de Plata: Campeón, Boca de Nelson – Subcampeón, River.
Categoría 2017: Copa de Oro: Campeón, Formadores FC – Subcampeón, Unión. Copa de Plata: Campeón, River – Subcampeón, El Quillá.
Categoría 2018: Copa de Oro: Campeón, Colón – Subcampeón, Ateneo.
Más allá de los resultados, todos los participantes se llevaron su premio. Cada niño recibió su medalla como símbolo de esfuerzo y compromiso, porque en el Lasallanito todos ganan: los jugadores, los padres, los clubes y la comunidad.
El predio lució impecable de principio a fin. La atención del buffet, la limpieza, la seguridad y la cordialidad de los voluntarios fueron destacadas por las familias visitantes. Los dirigentes locales remarcaron el valor de construir un evento de esta magnitud sin perder el sentido original: formar personas a través del deporte.
Al caer la tarde, las palabras de agradecimiento se multiplicaron. Los organizadores se mostraron visiblemente emocionados y coincidieron en una idea que sintetiza el espíritu del torneo: “El Lasallanito es de todos, y cada año crece un poco más”.
Un legado que se renueva
Con el correr de los años, el Lasallanito se consolidó como una cita ineludible dentro del fútbol infantil santafesino. Lo que comenzó como un encuentro entre escuelas de fútbol, hoy es un certamen que atrae a miles de personas y genera un sentido de pertenencia único.
El impacto del torneo trasciende lo deportivo. Es también una herramienta de encuentro social, de integración y de aprendizaje colectivo. Las familias que llegan desde distintas localidades encuentran en La Salle un espacio donde sus hijos pueden disfrutar del deporte en un entorno cuidado, alegre y formativo.
El éxito de esta séptima edición dejó la vara muy alta para lo que vendrá. Pero si algo quedó demostrado durante este fin de semana largo es que, cuando hay pasión, compromiso y trabajo en equipo, los sueños se cumplen.
En cada sonrisa de los chicos, en cada aplauso de los padres, en cada abrazo de agradecimiento, quedó grabada la esencia de este evento que ya es parte del corazón deportivo de Santa Fe.
Porque en el Lasallanito 2025, más allá de los goles y los campeones, ganaron los valores, la amistad y la alegría compartida.
