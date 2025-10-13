Tres días de fútbol, alegría y sueños cumplidos en Cabaña Leiva

Lasallanito 2025: un éxito rotundo que reafirmó el espíritu del deporte infantil

Con más de cien equipos, miles de familias y tres jornadas a puro entusiasmo, el tradicional torneo organizado por el Club La Salle cerró una edición inolvidable. Fútbol, amistad, goles y sonrisas fueron el sello de un fin de semana largo que quedará grabado en la memoria de todos. El Litoral, siempre presente.