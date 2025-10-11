Fútbol, amistad y fiesta en Cabaña Leiva

El Lasallanito desborda de alegría con Boca y Talleres como invitados estelares

En su segunda jornada, el tradicional torneo infantil que organiza el Club La Salle volvió a colmar las canchas del predio de Cabaña Leiva. Con la participación especial de Boca Juniors y Talleres de Córdoba, cientos de chicos y chicas de toda la región disfrutaron de una verdadera fiesta deportiva donde el juego, la camaradería y la pasión por el fútbol fueron los grandes protagonistas.