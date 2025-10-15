Colón de San Justo aplastó a Unión y se afirma como el gran candidato
En una noche perfecta en el predio Nery Alberto Pumpido, el conjunto conducido por Miguel Restelli goleó 6 a 0 a Unión y reafirmó su dominio absoluto en la Zona 1 del torneo liguista. Con un fútbol sólido, contundente y efectivo, el Conquistador de San Justo volvió a dar una muestra de poderío que lo mantiene como líder invicto, con números que asombran.
Albarracín, gol y festejo. Colón de San Justo va por todo. En pocos días comienza su participación en el torneo Federal Amateur. Crédito: El Litoral.
Colón de San Justo no dejó dudas. Desde el pitazo inicial de Maximiliano Manduca, el equipo visitante se adueñó del juego, del ritmo y de las oportunidades. Con una presión alta bien ejecutada y una circulación rápida del balón, los dirigidos por Miguel Restelli impusieron su estilo ante un Unión que no encontró respuestas.
El dominio territorial y futbolístico se tradujo rápidamente en goles. Lautaro Fagioli abrió el marcador con una definición precisa dentro del área, tras una buena combinación colectiva. Poco después, Mauricio del Giúdice amplió la ventaja con un remate cruzado, y sobre el cierre del primer tiempo, Claudio Albarracín, siempre peligroso por las bandas, selló el 3 a 0 con una aparición oportuna.
Cada avance de Colón de San Justo fue una amenaza. Unión, pese a los intentos por reorganizarse, fue superado en todos los sectores del campo. La defensa tatengue sufrió la velocidad y movilidad del ataque visitante, mientras que en el mediocampo los de Restelli manejaron los tiempos con autoridad y paciencia, eligiendo siempre el pase más conveniente.
Goles, confianza y un nivel colectivo que ilusiona
En la segunda parte, el rojo y blanco de San Justo no bajó la intensidad. Lejos de conformarse, salió decidido a ampliar la diferencia. El ingreso de Franco Jominy le dio frescura y verticalidad al ataque, y el propio delantero se encargó de convertir dos goles más, ambos con sello de goleador: uno tras un rebote y el otro con una definición certera al primer palo.
Ya con el encuentro totalmente resuelto, Alejandro Ojeda decoró el resultado con el sexto tanto, completando una noche de ensueño para los de San Justo.
La goleada por 6 a 0 no solo refleja la superioridad futbolística de Colón de San Justo, sino también la solidez de un equipo que atraviesa un momento ideal, justo cuando está por iniciar su participación en el Federal Amateur. Cada línea cumple su función con eficacia y los relevos aportan variantes sin alterar la estructura colectiva. Restelli logró amalgamar un grupo que juega con confianza, compromiso y una idea clara.
Números que hablan por sí solos
Con este triunfo, Colón de San Justo lidera la Zona 1 con 22 puntos, producto de 8 partidos jugados, 7 victorias y un empate. Su poder ofensivo impresiona: 26 goles a favor y apenas 4 en contra. Una diferencia abrumadora que lo posiciona no solo como el mejor del grupo, sino como uno de los equipos más regulares del torneo Clausura "Norberto Tito Serenotti".
El cuerpo técnico encabezado por Restelli trabaja con una premisa clara: intensidad, juego asociado y eficacia en el área rival. Ese combo le ha permitido consolidar un rendimiento sostenido y un funcionamiento que se traduce en resultados. La solidez defensiva y la contundencia ofensiva son los pilares de una campaña que hoy lo muestra como serio candidato al título.
Unión, sin respuestas ante un rival imparable
Para Unión, la tarde fue para el olvido. El equipo no logró sostener la presión del rival ni encontrar circuitos de juego que lo acercaran al arco contrario. Las pocas aproximaciones que tuvo fueron bien controladas por la defensa de San Justo y por el arquero, que casi no debió intervenir.
La juventud de varios de sus jugadores y las ausencias por lesiones incidieron en el desarrollo de un partido que rápidamente se le hizo cuesta arriba. Sin embargo, el conjunto tatengue sigue en camino de formación, con una base de futbolistas que busca continuidad y experiencia en un torneo exigente.
Restelli y un Colón de San Justo que no se conforma
Miguel Restelli, al término del encuentro, se mostró satisfecho con la actuación de sus dirigidos, aunque destacó que el equipo "debe seguir mejorando". "Los jugadores entendieron la idea, juegan con compromiso y respeto por la camiseta. Más allá del resultado, lo importante es mantener la identidad", expresó el entrenador, que disfruta de un presente ideal pero mantiene los pies sobre la tierra.
Colón de San Justo, con su fútbol contundente y su andar arrollador, vuelve a dejar en claro que su objetivo está bien definido. En una Liga Santafesina cada vez más competitiva, el equipo del norte provincial demuestra que tiene con qué pelear hasta el final.
La victoria frente a Unión no fue una más: fue una señal de autoridad, una reafirmación del camino recorrido y una muestra de que, cuando se combinan trabajo, talento y convicción, los resultados llegan por decantación. El rojo y blanco de San Justo está encendido, y todo indica que su historia en este Clausura todavía tiene muchas páginas por escribir.
Cronograma fecha 8, torneo Clausura
La fecha 8, continuará este jueves: 21, Sportivo Guadalupe – Pucará, en el predio Nery Alberto Pumpido. Sábado 18 de octubre: 16, Ateneo Inmaculada – Juventud Unida, Academia AC – Independiente, Ciclón Racing – Gimnasia y Esgrima, La Salle – Ciclón Norte, Nacional – Vecinal Gálvez, Newell's Old Boys – Cosmos, 16.30, Universidad – Deportivo Nobleza. 17, Náutico El Quillá – La Perla del Oeste, en Santo Tomé, cancha de Independiente.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.