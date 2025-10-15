Torneo Clausura Norberto "Tito" Serenotti

Colón de San Justo aplastó a Unión y se afirma como el gran candidato

En una noche perfecta en el predio Nery Alberto Pumpido, el conjunto conducido por Miguel Restelli goleó 6 a 0 a Unión y reafirmó su dominio absoluto en la Zona 1 del torneo liguista. Con un fútbol sólido, contundente y efectivo, el Conquistador de San Justo volvió a dar una muestra de poderío que lo mantiene como líder invicto, con números que asombran.