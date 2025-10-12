Guadalupe y Colón de San Justo, no aflojan

Goles, emociones fuertes y líderes intocables en la séptima del Clausura

Guadalupe y Colón de San Justo volvieron a mostrar su poderío en una fecha cargada de emociones en la Liga Santafesina. El conjunto de Tobaldo amplió su ventaja en la Zona 2 tras vencer a Colón de Santa Fe, mientras que los de San Justo golearon en su casa a UNL para mantenerse en lo más alto de la Zona 1.