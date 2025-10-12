Goles, emociones fuertes y líderes intocables en la séptima del Clausura

La séptima fecha del Torneo Clausura "Norberto Serenotti" de la Liga Santafesina de Fútbol entregó goles, emociones fuertes y la confirmación de que los líderes de ambas zonas no están dispuestos a ceder terreno. El certamen, que comenzó el jueves, continuó el sábado y cerrará con el cruce pendiente entre Pucará y Unión, dejó una jornada vibrante que reafirma la paridad y la intensidad de la competencia.
En la Zona 1, Colón de San Justo volvió a ganar y lo hizo con autoridad. En el estadio Mercedes Alesso de Bieler, el equipo rojo y blanco superó por 3 a 0 a Universidad Nacional del Litoral, con goles de Agustín Faggioli y un doblete de Claudio Albarracín. El equipo de Restelli, no dejó dudas y volvió a demostrar que su ambición es clara: pelear por el título hasta el final.
Detrás aparece Independiente, que también festejó. El conjunto de Santo Tomé superó 2 a 1 a Ciclón Racing, en un partido intenso y parejo. Rodrigo Rolón y Benjamín Aguirre anotaron para el local, mientras que Carlos Bogao descontó para los de la capital. Con este triunfo, el "Rojo" se mantiene como escolta y le pisa los talones a Colón de San Justo, confirmando que la lucha por la cima de la zona promete ser apasionante.
Otro que celebró en la fecha fue Cosmos, que superó 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima en un duelo disputado y de trámite cambiante. Ramiro Rodríguez y Luciano Regenhardt marcaron para el equipo dirigido por Fernando Nogara, mientras que Lucas Serrano descontó para el "Pistolero". En tanto, Deportivo Nobleza consiguió un valioso triunfo por 1 a 0 ante Ateneo Inmaculada, con tanto de Milton Silva, lo que le permite recuperar terreno en la tabla.
En la parte baja, Ciclón Norte y Nacional igualaron 2 a 2 en un duelo cargado de emociones, con tantos de Kevin Molina y Gerónimo Vera para los de Cayastá, mientras que Tomás Fernández y Javier Salinas marcaron para el Albo del Sur. Por su parte, Vecinal Gálvez cayó 0-3 ante Newell's Old Boys, que tuvo una tarde perfecta con goles de Emiliano Acosta, Carlos Ruiz Díaz y Luis Leones.
Sanjustino, último campeón, no pudo hacerse fuerte de local y perdió 1 a 0 ante Náutico El Quillá, gracias a un gol de Joaquín Felizia, que le dio tres puntos fundamentales al conjunto del Parque del Sur que está en franca levantada.
Por su parte, el duelo entre Pucará y Unión quedó postergado y completará la fecha en los próximos días.
En la Zona 2, el gran protagonista sigue siendo Sportivo Guadalupe, que atraviesa un momento formidable. El elenco del barrio que lleva el mismo nombre derrotó 2 a 1 a Colón de Santa Fe, con dos goles de su figura, Leandro Ledesma. Nehemías Portillo descontó para el "Sabalero", pero no alcanzó para evitar la caída. Con este resultado, Guadalupe amplió su ventaja a siete puntos sobre su escolta, La Perla del Oeste, que igualó 1 a 1 frente a La Salle. Fernando Márquez marcó para el equipo de Recreo y Facundo Silvestro lo hizo para el colegial.
El presente de Guadalupe es sólido. El equipo dirigido por Tobaldo acumula siete fechas sin perder, con cinco victorias consecutivas, y se consolida como el más regular del certamen. Su funcionamiento colectivo, su poder de fuego y la seguridad defensiva lo convierten en el gran candidato a quedarse con el título del Clausura de la Primera A 2025.
En otros resultados, Juventud Unida cayó como local 2 a 1 ante Academia AC, que consiguió tres puntos clave en su visita a Candioti. Gabriel Perren y Brian Giménez anotaron para la visita, mientras que Eros Méndez descontó para el dueño de casa.
Con la fecha avanzando y los equipos afirmándose, el Clausura "Norberto Serenotti" entra en una etapa decisiva. La paridad en ambas zonas, sumada a la intensidad de los partidos, demuestra que el fútbol liguista vive un gran momento. Los estadios se llenan de color, las tribunas acompañan y cada fin de semana se convierte en una verdadera fiesta del deporte regional.
Así, con líderes que no aflojan, equipos que crecen y la ilusión intacta en cada rincón de Santa Fe y la región, la Liga Santafesina sigue escribiendo una nueva página de su historia.
Resultados, fecha 7, Primera A: La Perla del Oeste 1 (Fernando Márquez) – La Salle Jobson 1 (Facundo Silvestro); Sportivo Guadalupe 2 (Leandro Ledesma x2) – Colón 1 (Nehemías Portillo); Deportivo Nobleza 1 (Milton Silva) – Ateneo Inmaculada 0; Cosmos 2 (Ramiro Rodríguez y Luciano Regenhardt) – Gimnasia y Esgrima 1 (Lucas Serrano); Independiente 2 (Rodrigo Rolón y Benjamín Aguirre) – Ciclón Racing 1 (Carlos Bogao); Juventud Unida 1 (Eros Méndez) – Academia AC 2 (Gabriel Perren y Brian Giménez); Colón de San Justo 3 (Agustín Faggioli y Claudio Albarracín x2) – Universidad 0; Vecinal Gálvez 0 – Newell's Old Boys 3 (Emiliano Acosta, Carlos Ruiz Díaz y Luis Leones); Ciclón Norte 2 (Kevin Molina y Gerónimo Vera) – Nacional 2 (Tomás Fernández y Javier Salinas); Sanjustino 0 – Náutico El Quillá 1 (Joaquín Felizia). Postergado: Pucará – Unión.
Resultados en el ascenso
Zona Campeonato, fecha 5: Defensores de Alto Verde 0 - 2 San Cristóbal, Floresta 2 - 1 Banco Provincial, El Cadi 3 - 3 Belgrano, Las Flores II 0 - 0 Deportivo Santa Rosa, Santa Fe 0 - 4 Nuevo Horizonte. Zona Repechaje: Defensores de Penaloza 1 - 4 Deportivo Agua, Atlético Arroyo Leyes 0 - 2 Los Piratitas, Don Salvador 4 - 0 Loyola, Atenas 1 - 4 Los Juveniles, Los Canarios 1 - 1 CCyD El Pozo.
