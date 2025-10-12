Torneo Clausura "Norberto Serenotti"

Guadalupe y Colón de San Justo mantienen el liderazgo tras la séptima fecha

Los dos punteros del Torneo Clausura volvieron a sumar de a tres y continúan firmes en lo más alto de la tabla. Colón de San Justo goleó a Universidad, mientras que Guadalupe superó a Colón de Santa Fe en un duelo electrizante. La séptima jornada dejó grandes emociones, goles en todas las canchas y una tabla que empieza a marcar tendencias rumbo a la recta final del campeonato.