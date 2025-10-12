Guadalupe y Colón de San Justo mantienen el liderazgo tras la séptima fecha

La séptima fecha del Torneo Clausura "Norberto Serenotti" de la Liga Santafesina de Fútbol volvió a ofrecer un fin de semana lleno de emociones, con partidos de alto voltaje, resultados sorpresivos y actuaciones que consolidan a varios equipos en la pelea por el campeonato. Sportivo Guadalupe y Colón de San Justo, que llegaban como líderes, ratificaron su buen momento con triunfos importantes que los mantienen en la cima de las posiciones de las zonas 1 y 2.
Sportivo Guadalupe tuvo una jornada especial ante Colón de Santa Fe, en un encuentro de los que prometen y cumplen. Los locales lograron imponerse por 2 a 1 en un duelo intenso, con mucha disputa en el mediocampo y emociones hasta el final. Los dirigidos por el cuerpo técnico guadalupense se mostraron sólidos, con un plantel que combina experiencia y juventud, y que volvió a demostrar que su presente no es casualidad. Con este resultado, Guadalupe se mantiene en lo más alto, sosteniendo su sueño de pelear hasta el cierre del campeonato.
Por su parte, Colón de San Justo sigue intratable. En su cancha, el conjunto rojiblanco despachó a Universidad Nacional del Litoral con un contundente 3 a 0. Desde el pitazo inicial, los sanjustinos impusieron condiciones, dominaron el juego y encontraron los goles en momentos clave. La regularidad del equipo del norte se explica en su equilibrio, su solidez defensiva y la capacidad goleadora de sus atacantes, que no perdonan cuando pisan el área rival. Colón de San Justo no solo mantiene la punta, sino que también se consolida como uno de los equipos más fuertes del torneo.
Entre los demás resultados de la jornada, Cosmos FC venció 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima, en un duelo con mucha dinámica y alternativas cambiantes. En el predio de Independiente, el conjunto local superó 2 a 0 a Ciclón Racing, logrando tres puntos vitales para escalar posiciones. Juventud Unida, que venía en alza, no pudo con Atlético Cabrera, que se impuso 2 a 1 en un encuentro vibrante.
En Recreo, Nobleza derrotó por la mínima a Ateneo, mostrando una versión sólida en defensa y eficaz en ataque. En San Justo, además de la goleada de Colón SJ local, se destacó la victoria de Náutico El Quillá, que como visitante venció a Sanjustino por 1 a 0, sumando tres puntos clave para mantenerse expectante en la zona alta.
En otros partidos, Newell's consiguió un valioso triunfo en su visita a Vecinal Gálvez por 3 a 0, resultado que le permite volver a sonreír tras algunas fechas sin sumar de a tres. En Cayastá, Ciclón Norte y Nacional empataron 2 a 2 en un duelo parejo y cambiante, donde ninguno logró imponer supremacía. En Recreo, La Perla y La Salle igualaron 1 a 1, en otro encuentro disputado con intensidad y buen ritmo.
La séptima fecha dejó la tabla al rojo vivo, con Guadalupe y Colón de San Justo en lo más alto, seguidos muy de cerca por varios equipos que no pierden las esperanzas de prenderse en la pelea. La paridad del torneo hace que cada punto valga oro, y jornada tras jornada los márgenes se achican, haciendo del Clausura uno de los campeonatos más atrapantes de los últimos tiempos.
Los resultados confirman una tendencia: no hay rivales fáciles y todos los equipos salen a disputar cada pelota como si fuera la última. La Liga Santafesina vuelve a ofrecer un espectáculo de primer nivel, con estadios colmados, emociones en cada partido y el entusiasmo de los hinchas que acompañan a sus equipos en cada rincón de la región.
Con esta nueva jornada cumplida, la expectativa crece de cara a la próxima fecha, donde los líderes deberán revalidar su condición ante rivales de peso. Guadalupe buscará seguir firme en su cancha, mientras que Colón de San Justo intentará mantener su paso demoledor en una temporada que promete seguir dando que hablar.
El Torneo Clausura "Norberto Serenotti" entra en una etapa decisiva, donde los detalles marcan la diferencia y cada punto puede ser determinante para definir a los grandes protagonistas de la Liga Santafesina de Fútbol 2025.
Resultados, Fecha 5, Ascenso
Defensores de Alto Verde 0-San Cristóbal 2, Floresta 2-Banco Provincial 1, El Cadi 3-Belgrano 3, Las Flores II 0-Deportivo Santa Rosa 0.
Defensores de Peñaloza 1-Deportivo Agua 4, Atenas 1-Los Juveniles 4, Los Canarios 1-CCyD El Pozo 1, Santa Fe 0-Nuevo Horizonte 4.
La tabla
