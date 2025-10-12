Después de un sábado tatengue vibrante

Unión, el único club del interior con tres disciplinas profesionales

El viernes jugó el equipo de Leo Madelón. El sábado, ascendieron las mujeres, la reserva de Vazzoler ganó la Copa Santa Fe y por la noche debutó el equipo de básquetbol en la Liga Nacional. De yapa, el IPEI suma a la Universidad Favaloro.