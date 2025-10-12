Unión, el único club del interior con tres disciplinas profesionales
El viernes jugó el equipo de Leo Madelón. El sábado, ascendieron las mujeres, la reserva de Vazzoler ganó la Copa Santa Fe y por la noche debutó el equipo de básquetbol en la Liga Nacional. De yapa, el IPEI suma a la Universidad Favaloro.
Unión, gigante en todo sentido. Foto: Fernando Nicola
Sin dudas, Unión dejó atrás un sábado histórico por donde se lo mire. Es que entre las 15 y las 20 consiguió dos logros deportivos en un mismo día: bien temprano,“Las Tatengas” le ganaron 1 a 0 a Lanús, cerraron el global 2-0 y ascendieron a la Primera División de AFA del fútbol femenino; de continuado, en una final vibrante y muy pareja, la reserva de Nicolás Vazzoler necesitó de la tanda de penales ante Centenario de San José de la Esquina para quedarse con la Copa Santa Fe 2025. Y, a pesar que no ayudó el resultado, por la noche en Formosa, debutó el Tate en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).
Este ascenso de las mujeres lo posiciona a Unión a un sitial pocas veces visto: el Tate será el único club del interior de la Argentina que desarrollará en poco tiempo tres actividades deportivas profesionales al mismo tiempo. El fútbol masculino de Primera División de la mano de Leo Madelón, el fútbol femenino con Paulo Poccia y el básquetbol en la Liga Nacional bajo la conducción de Maximiliano Seigorman.
Unión brilló en una jornada oscura. Foto: Matías Pintos
Como si todo ello fuera poco a nivel institucional, hace algunos días, la entidad de la Avenida López y Planes anunció algo trascendental desde el IPEI, ya que Unión alcanzó un acuerdo con la Universidad Favaloro para la creación de la Academia de Ciencias del Deporte del club, que comenzará a funcionar a partir de 2026 en la ciudad de Santa Fe (a modo de lanzamiento habrá una presentación el 14 de noviembre). Esta Academia abarcará distintas ramas del deporte, además del fútbol, transformándose en la primera del interior del país en este tipo.
Todas estas cuestiones, fundamentalmente las vinculadas a los tres deportes profesionales, requieren una gran inversión de parte de la tesorería del Club Atlético Unión. Sin ir más lejos, pensando en “Las Tatengas” en Primera División de AFA, se deberán contratar jugadoras profesionales y la logística será similar (en viajes, hoteles, estructura, logística) al plantel de Madelón.
El festejo de las rojiblancas. Crédito: Prensa Unión
Iniciativas para fortalecer la base social y financiera del club tatengue
Los dirigentes, con Luis Spahn a la cabeza (casi todos presentes en el 15 de Abril para jugar Copa Santa Fe), están orgullosos y comprometidos al mismo tiempo. “Tenemos que tener más socios y generar muchos más ingresos con el sponsoreo, hoy Unión adquiere una estructura pocas veces visto en los últimos años”, explicaban ayer mientras festejaban el ascenso de las mujeres y la obtención de la Copa Santa Fe 2025 en el fútbol masculino.
En ese sentido, al arrancar octubre, el club anuncio la campaña “Ser socio está bien”: es la forma más simple y concreta de estar con Unión. “Es alentar en la tribuna, sostener al club en los momentos difíciles y compartir la pasión de siempre. Con esta campaña abrimos las puertas para que todos puedan sumarse: los que ya son parte, los que quieren volver y los que deciden hacerlo por primera vez. Hoy, más que nunca, ser socio está bien”, explicaba el club.
“Asociate pagando una sola cuota y si te adherís al débito automático recibí tu carnet sin costo”; “Traé un amigo y los dos pagan el 50% de la cuota en los siguientes 2 meses”; “Volvé a tu lugar: si debés 2 o más cuotas, podés regularizar en hasta 6 cuotas sin interés”, son los tips de la campaña.
Más allá del corazón por el cual el club vive y sueña, que es el fútbol profesional con el equipo de Madelón, las otras disciplinas profesionales y el resto de las actividades deportivas ponen al Club Atlético Unión en un escenario de visibilidad institucional pocas veces visto en los últimos años en Santa Fe. Lo del IPEI con la Universidad Favaloro es un poco el moño para esta temporada 2025 en López y Planes.
“Somo la PYME más importante de la ciudad de Santa Fe con casi 500 empleados que le dan vida a Unión”, repite Ricardo Dupuy, gerente de Recursos Humanos de la entidad tatengue.
Ahora, con tres deportes profesionales al mismo tiempo, las obligaciones de sus dirigentes se multiplican…el orgullo y la alegría también. La foto con la cual va a terminar Unión este 2025, de cara a lo que viene, era impensada hace algunos años en la comarca tatengue.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.