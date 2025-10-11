Un guante que nadie recogió

(Enviado Especial a Santiago del Estero)
Quiso empujar al equipo, se mostró siempre, encaró y fue agresivo en la marca y en el juego. Nadie lo imitó.
Había terminado con un fuerte dolor en uno de sus tobillos en el partido con Aldosivi. En realidad, ese dolor lo obligó a salir de la cancha cuando todavía faltaba un ratito y tuvo que ser reemplazado por Corvalán. Recuperó en la semana y en el Madre de Ciudades, dentro de un funcionamiento flojísimo en lo colectivo y en lo individual, su figura resaltó.
Mateo Del Blanco es un chico que aspiraba a triunfar en Unión jugando en su posición de volante o extremo por izquierda. La necesidad lo llevó, al Kily González fundamentalmente, a ponerlo de lateral-volante cuando vinieron las lesiones de Bruno Pittón (primero en su rostro y después la rotura de los cruzados). Y Del Blanco explotó en ese puesto, adaptándose primero a la línea de cinco y después a esta línea de cuatro con libertades para los marcadores de punta que implementa Madelón.
A veces, hacerlos retroceder 20 o 30 metros en la cancha, a los jugadores, los beneficia. Puede que sea el caso de Del Blanco, que arranca y llega porque es encarador, guapo y atrevido. Obvio que tiene que mejorar, como por ejemplo entender que una cosa es meter un centro como lo hizo en el primer tiempo en esa gran jugada (quizás la única) colectiva que armó Unión y que terminó con un centro profundo de él, que Tarragona no alcanzó a conectar. Valen más ese tipo de jugadas que llegar hasta tres cuartos de cancha y tirar el pelotazo al área para encontrar mejor parados a los defensores rivales.
Del Blanco fue, en el concierto individual de Unión –con actuaciones en general muy bajas en casi todos- el mejor. Y luego, algo de lo que mostraron los que entraron en el segundo tiempo (caso Palacios, que lo hizo bien) y el debut del pibe Grella, que ya venía pidiendo oportunidades y que no pudo mostrar todo lo que puede dar porque, evidentemente, el contexto no lo ayudó para nada.
