Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la derrota de Unión ante Central Córdoba

Con la mayoría de los partidos por jugarse en la décima fecha del grupo A, así están las posiciones.

Segunda derrota consecutiva del Tate. Foto: Joaquín Camiletti
 22:16
Por: 

Unión cayó 3-1 en Santiago del Estero, contra Central Córdoba, en un partido correspondiente a la Fecha 12 del Torneo Clausura 2025 este viernes.

El equipo Madelón tuvo un arranque muy flojo, desconocido a los partidos que los dejó en la punta. Central Córdoba no perdió sus oportunidades y se quedó con los tres puntos.

Los goles del Ferroviario fueron de: Jonathan Galván (35'), Lucas Besozzi (62') y Matías Perelló (90 + 5').

En el Tate el descuento llegó por parte de Colazo (79').

Con la mayoría de partidos por jugar, así están las posiciones.

Los primeros 8 de la zona clasifican a los octavos de final de la Copa de la Liga mientras que la clasificación a Copas internacionales sigue siendo por tabla anual.

