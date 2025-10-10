Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la derrota de Unión ante Central Córdoba

Unión cayó 3-1 en Santiago del Estero, contra Central Córdoba, en un partido correspondiente a la Fecha 12 del Torneo Clausura 2025 este viernes.
Unión cayó 3-1 en Santiago del Estero, contra Central Córdoba, en un partido correspondiente a la Fecha 12 del Torneo Clausura 2025 este viernes.
El equipo Madelón tuvo un arranque muy flojo, desconocido a los partidos que los dejó en la punta. Central Córdoba no perdió sus oportunidades y se quedó con los tres puntos.
Los goles del Ferroviario fueron de: Jonathan Galván (35'), Lucas Besozzi (62') y Matías Perelló (90 + 5').
En el Tate el descuento llegó por parte de Colazo (79').
Con la mayoría de partidos por jugar, así están las posiciones.
Los primeros 8 de la zona clasifican a los octavos de final de la Copa de la Liga mientras que la clasificación a Copas internacionales sigue siendo por tabla anual.
