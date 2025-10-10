Unión visita a Central Córdoba: horarios, posibles formaciones y cómo verlo

Este viernes comienza la fecha 12 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA con duelos de ambas zonas.
Sigue el Torneo Clausura con la fecha 12 de la zona A, en una tabla de posiciones cada vez más ajustada.
Por la zona A, Unión visita en la tarde a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Madre de Ciudades desde las 16:45 horas.
El encuentro, arbitrado por Andrés Gariano, será transmitido por TNT Sports Premium y HBO MAX (Suscripción Pack fútbol).
Luego de acumular sólo dos puntos de los últimos nueve en disputa, Leonardo Carol Madelón ya piensa en cambios para el 11 inicial con el objetivo de recuperar el mejor rendimiento del equipo.
Entre los cambios pensados, se incluye un nuevo esquema, con la posibilidad de ingreso de Nicolás Palavecino como titular por el centro del campo detrás de un único delantero que sería Cristian Tarragona, forzando la salida de Lucas Gamba y esperando por el regreso de Marcelo Estigarribia.
En el mediocampo también se plantea una modificación, con la eventual salida de Julián Palacios y el ingreso como titular de Augusto Solari.
Los posibles titulares serían: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Augusto Solari, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Nicolás Palavecino; y Cristian Tarragona.
Por el lado del Ferroviario, Omar De Felippe pondría a Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré o Leonardo Marchi; Matías Perelló; Matías Vera, Iván Gómez, José Florentin, Lucas Besozzi; y Gastón Verón.
Unión viene de caer como local ante Aldosivi de Mar del Plata por 2 a 0 como local el pasado viernes, lo que lo privó de continuar en soledad en lo alto de la zona A.
Actualmente, se ubica segundo por diferencia de gol con 17 unidades, igualado en puntos con Boca, Barracas Central y Estudiantes de La Plata.
Central Córdoba viene de empatar como visitante ante Argentinos Juniors, acumulando cinco partidos sin victorias.
Se ubica 9°, fuera de la zona de clasificación, pero con 15 puntos, a sólo dos de la lista de líderes.
