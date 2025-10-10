Sol, calor y una buena: el Chelo Estigarribia superó sus dolores
El delantero no estuvo a las órdenes de Madelón contra Aldosivi, pero viajó para este partido para estar entre los suplentes. La noche del golazo de Roldán marcó la única victoria tatengue en Primera en estas tierras, hasta el partido de este viernes.
El delantero Marcelo Estigarribia formó parte de la delegación que se trasladó a esta ciudad, pero no estando en las mejores condiciones físicas producto de esa dolencia en las dos rodillas que no llegan a tener un diagnóstico claro de lesión, pero que le imposibilitó entrenarse normalmente y hasta lo dejó afuera del partido con Aldosivi de Mar del Plata.
El que no formó parte de la delegación fue Diego Armando Díaz, luego del episodio sufrido el sábado pasado, cuando tuvo una descompensación que generó un susto en todos los que estaban presentes en Casasol. Se le practicaron varios estudios en la semana y se le colocó un holter para que se pueda disponer mayor información de cómo funciona su corazón.
Por lo pronto, el delantero estuvo haciendo algunos trabajos en la semana pero no se entrenó a fondo. Aparentemente, todo salió bien y los estudios exhaustivos que se le hicieron no arrojaron nada que sea preocupante.
Para variar, el calor fue protagonista como siempre ocurre en Santiago del Estero. El servicio meteorológico establecía 37 grados a la hora del partido. Solo por el viento (que no era fuerte pero que estaba presente), la sensación térmica no era tan exigente para esta altura del año en una ciudad que, convengamos, se destaca por temperaturas cálidas durante gran parte del año.
Plan de obras
El plan de obras de Unión se ha diversificado. Por un lado, el principal objetivo es la terminación de los palcos (¿estarán listos para el arranque del 2026?) y así cumplir con aquellos que adquirieron por anticipado esa ubicación.
Luego, la idea es la colocación de las nuevas torres de iluminación sobre Cándido Pujato (iría en los córner) y la terminación de la fachada. Mientras tanto, se trabaja en la conclusión del permiso de obra para iniciar los trabajos para la tribuna que prometió el presidente Spahn en la campaña electoral, que estará ubicado sobre Cándido Pujato.
“Esa será para el 2027”, comentan algunos dirigentes, varios de los cuáles están compenetrados en lo que se viene para Unión: la creación de la Academia del Deporte, cuya jornada inaugural se llevará a cabo el 14 de noviembre, en un ambicioso proyecto del que El Litoral ya anunció y seguirá dando detalles en los próximos días.
Por lo visto y por las declaraciones que hizo el presidente Spahn, la compra del predio (al menos del terreno), no forma parte de las prioridades de esta gestión que, según expresó el propio presidente tatengue, será su última al mando del club.
Y también de acuerdo a lo que dejó traslucir en sus declaraciones, no se ha mostrado muy entusiasmado que digamos con las opciones que le llevó la gente de Encuentro Unionista, cuando Pipo Desvaux, Lucho Trento y Sergio Winkelman lo visitaron y le llevaron las tres propuestas para la compra del terreno y la construcción posterior del predio.
Vistieron las dos camisetas
A propósito de Pipo Desvaux, es uno de los nombres en común que hay entre Unión y Central Córdoba. Otros futbolistas que vistieron las dos camisetas, son Nicolás Correa, Oscar Leguizamón, Víctor Bottaniz, Jonathan Galván, Matías Nanni, Brian Blasi (que acaba de descender con Alvarado de Mar del Plata), Martí n Zapata, Gonzalo Saucedo, Mauro Pittón, Diego García, Nicolás Amerise, Diego Jara, Claudio Riaño y Lucas Gamba.
Crédito: Damián Alday Estévez
Entre los técnicos en común, hay tres que forman parte de la historia grande de Unión: Leopoldo Jacinto Luque, Alcides Merlo y Leonardo Carol Madelón. Además, también Roberto Resquín dirigió a ambos clubes.
En Primera División, Unión le ganó una sola vez a Central Córdoba como visitante. Fue el 19 de mayo de 2023 y el partido se jugó en el estadio Alfredo Terrera de Central Córdoba. Unión ganó 1 a 0 con un golazo de Enzo Roldán, que ingresó en el segundo tiempo.
Era el equipo del Gallego Méndez, que a partir de allí inició una interesante racha de muy buenos resultados, mejorando ostensiblemente la campaña (que era mala) y que finalizó con el triunfo ante Independiente por 3 a 0, que fue el último partido que dirigió Méndez, quien intempestivamente abandonó el cargo para irse a dirigir a Vélez.
A Central Córdoba lo dirigía Madelón y esa noche fueron titulares Gamba y Mauro Pittón.
Hecho curioso
Un hecho curioso se dio al final del encuentro. Unión había viajado vía aérea a Santiago del Estero pero se levantó una tormenta que ponía en riesgo la salida del avión. Por tal motivo, de inmediato se activó el plan B y el plantel regresó a Santa Fe en micro.
Ese fue el primer partido en el que se apeló a la línea de cinco que el Gallego implementó y que el Kily mantuvo, luego, hasta el final de sus días como entrenador de Unión.
Esa noche, el equipo alistó a Mele; Vera, Calderón, Paz, Corvalán y Esquivel; Gastón Comas, Mosqueira y Luna Diale; Machuca y Domina. Luego entraron Roldán, Gerometta, Marabel y “Pajarito” Juárez. De todos los jugadores mencionados (pasaron poco más de dos años), los únicos que siguen en el club son Corvalán, Paz, Gerometta y Domina, aunque en este caso en una situación muy particular que lo obliga a ni siquiera entrenarse con el plantel por no aceptar la renovación del contrato que le está ofreciendo el club.
A propósito de este tema, “hay que esperar a octubre” dijo el presidente Spahn. Octubre está transcurriendo, ya pasó la tercera parte y la situación sigue siendo igual de complicada con relación a la posibilidad de un arreglo que, aparentemente, no se ve viable.
Está totalmente confirmado que el partido entre Unión y Defensa y Justicia, por la décimotercera fecha del Clausura de la Liga Profesional, se jugará el martes 21 en el 15 de Abril a partir de las 19.15. En consecuencia, el plantel regresará de Santiago del Estero y tendrá una semana larga de diez días para recuperar jugadores e ir preparando el partido ante el equipo de Florencio Varela.
