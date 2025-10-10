Apuntes desde Santiago

Sol, calor y una buena: el Chelo Estigarribia superó sus dolores

El delantero no estuvo a las órdenes de Madelón contra Aldosivi, pero viajó para este partido para estar entre los suplentes. La noche del golazo de Roldán marcó la única victoria tatengue en Primera en estas tierras, hasta el partido de este viernes.