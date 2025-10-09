Unión busca reaccionar con Solari de "8" y Palavecino de "10"
Madelón cambia nombres y también el esquema para jugar frente al "Ferroviario" de Omar De Felippe en Santiago del Estero. Se meten Solari y Palavecino por Palacios y Gamba. El Tate hace tres que no gana.
El fantástico estadio Madre de Ciudades, que será la sede del encuentro de este viernes entre Unión y Central Córdoba en Santiago del Estero.
Ese "no me gustó Unión" del 0 a 0 contra Banfield que se profundizó con el 0-2 ante Aldosivi de Mar del Plata en el 15 de Abril, lo "obligó" a Leonardo Carol Madelón a realizar cambios importantes en el once titular para jugar este viernes a las 16.45 en el Madre de Ciudades contra un "Ferroviario" que hace cuatro fechas que no gana. Además de cambiar nombres, esta vez Leo abandonará ese 4-4-2 clásico, elástico y rendidor hasta acá: Madelón recibió a Unión a un punto del descenso y hoy el rojiblanco está "casi salvado" en ese rubro. El cruce entre Central Córdoba y Unión tendrá como juez principal a Andrés Gariano: José Castelli y Javier Mihura serán sus asistentes; como cuarto árbitro estará Federico Guaymas.
¿Cuál es la idea?: poner a Solari por Palacios ("en la charla que mantuvo con el DT, Solari le dijo a Leo que se siente mejor por derecha"), quitarle la titularidad a Lucas Gamba y darle la camiseta entre los once a Nicolás Palavecino, un futbolista al que Leo le fue dando minutos hasta ponerlo como titular este viernes en el Madre de Ciudades.
El esquema, claramente, no será un 4-4-2 de entrada porque el ex Defensa y Justicia no es delantero. "Repitió varias veces que quiere hacerse fuerte desde la tenencia y con el juego interno. Por eso Palavecino arrancará bien atrás de la posición de Tarragona". O sea, 4-5-1 pero… "No debieran sorprenderse si el que aparece, puntualmente como segundo delantero cerca de Tarra, sea justamente Fragapane...", explican los que van a Casasol. El resto, todo igual.
Mauricio Martínez, un jugador clave en el funcionamiento del equipo de Madelón, que tendrá buena compañía en Palavecino y Solari.
En la semana probó y ensayó mucho. En una práctica, Juan Pablo Ludueña adentro y línea de cinco; en otro de los entrenamientos, Corvalán de "3" y Del Blanco al medio. Pero finalmente eligió el 4-5-1, con esa idea de "armar juego interno" y dejarlo solo para el gol a Tarragona.
A pesar de su "mini-crisis" (tres sin ganar y apenas dos puntos de 9), el Tate sigue arriba (es puntero junto a Boca, Estudiantes y Barracas) en una zona donde "están todos juntos". Como sea, empatando o ganando en Santiago del Estero, Leo Madelón busca generar una reacción de Unión en el Madre de Ciudades.
El festejo de Enzo Roldán, la noche que marcó un golazo y le dio el triunfo a Unión ante los santiagueños de visitante. Al equipo lo dirigía el Gallego Méndez. Crédito: Joaquín Camiletti.
Quedan cinco partidos y la zona donde le tocó al Tate está totalmente "abierta". Entre Unión líder con 17 y el último que clasifica en la zona o el primero que se queda afuera, apenas hay dos puntos de distancia. El octavo de la zona es Argentinos Juniors con 15 puntos y el noveno que hoy no entra es justamente Central Córdoba de Santiago del Estero, también con 15 unidades. Pasando en limpio: una derrota te puede hacer caer de la cima a la nada misma. Por eso es que Unión necesita sumar y reaccionar en el Madre de Ciudades. Con un punto o con los tres, sabiendo que está "Prohibido Perder" en este feriado de viernes.
"Es importante no perder", dicen en Santiago del Estero
Central Córdoba recibirá este viernes a Unión, en un cruce que puede ser decisivo para las aspiraciones, el elenco santiagueño de clasificar a los octavos de final del Torneo Clausura. El equipo que dirige Omar De Felippe no gana hace cuatro fechas y solamente cosechó dos puntos de los últimos doce en juego. Por eso, para Gastón Verón, no hay otra alternativa que sumar de a tres.
"Estamos con mucha confianza, necesitamos sumar de nuevo, más de local. Estamos todos muy apretados en nuestra zona, estamos a dos puntos del primero y quedan estas últimas cinco fechas en las que vamos a tratar de clasificar, que es el objetivo que tenemos", dijo el atacante, en diálogo con El Liberal.
El abrazo de De Felippe con el Kily, la última vez que el actual técnico de Central Córdoba, de gran campaña, estuvo en Santa Fe. Crédito: Carolina Niklison.
El "Ferro" y el "Tatengue" protagonizarán el viernes un partido decisivo por la clasificación y se espera un gran marco en el estadio Único. "Lo primordial es ganar. También creo que es muy importante no perder porque estamos todos muy cerca, donde perdés te sacan dos o tres puntos y te alejas un poco. Pero lo importante es ganar, necesitamos ganar de nuevo para posicionarnos otra vez ahí arriba y dejar esta racha negativa", agregó.
Más allá de la paridad de la zona, Verón no cree que se pueda definir por diferencia de goles. "Estas últimas fechas eso va a cambiar un poco, creo que depende de cómo sean los partidos, algunos se van a cortar solos. Va a ser muy importante no perder estos últimos cinco partidos porque ahí es donde se va a notar la diferencia entre el que entra y el que no", insistió.
De los cinco partidos que restan, tres serán en condición de local. "Nos hicimos muy fuertes todo el año de local y tenemos que volver a eso. Ganando los tres de local ya prácticamente vamos a estar adentro", pronosticó Verón.
¿Por qué le está costando ganar a Central? "Los rivales nos conocen, saben qué tipo de jugadores tenemos y cómo vienen nuestros goles. Saben que jugamos de contraataque, que tenemos jugadores muy rápidos por afuera y cuando nos cierran los espacios nos cuesta más porque no es lo que estamos acostumbrados. Pero hay que encontrarle la forma de poder convertir otra vez. Hay que estar más precisos para poder entrar. Esperemos que el viernes cortemos esa racha", respondió.
"La clave va a ser salir a ganarlo desde el primer minuto, salir a presionarlos, a que ellos sientan que nosotros queremos ganar y que no se van a llevar nada de acá. Creo que esa va a ser la clave. Después, obviamente en lo que es la precisión, en poder entrar cuando no cierran los espacios".
¿Se piensa en clasificar a la Sudamericana? "Lo importante ahora es mirar a corto plazo, que es clasificar entre los ocho. Mientras clasifiquemos entre los ocho, eso nos va a dar margen para sumar más puntos y poder clasificar a Sudamericana, que es lo que queríamos, aunque se nos fueron un poco los que están clasificando ahora mismo", cerró.
