Este viernes a las 16.45

Unión busca reaccionar con Solari de "8" y Palavecino de "10"

Madelón cambia nombres y también el esquema para jugar frente al "Ferroviario" de Omar De Felippe en Santiago del Estero. Se meten Solari y Palavecino por Palacios y Gamba. El Tate hace tres que no gana.