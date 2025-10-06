Así y todo, Unión sigue puntero…

Leo Madelón y un cambio que es el primero en saber que debe hacerlo

Sacó dos puntos de los últimos nueve y se dio en el marco de un bajón evidente en el rendimiento del equipo. Apenas lo supera Boca, por diferencia de goles luego del 5 a 0 a Newell’s.