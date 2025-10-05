Madelon brinda una charla en un instituto de Santa Fe

Este lunes a las 19, Leonardo Madelón, el entrenador de Unión, dará una charla que es organizada por el Centro de Perfeccionamiento y Actualización Técnico Docente Deportivo, donde se cursan las carreras de entrenadores de fútbol, básquetbol y vóleibol.
La misma tendrá lugar en el mismo Centro, que está ubicado en 4 de Enero y Salta (en diagonal a la Municipalidad), con entrada por calle Salta y se llevará a cabo en el salón de actos del colegio Nacional, con el que se comparten instalaciones.
Madelón se referirá no solamente a lo que actualmente viene ocurriendo con su equipo en la Liga Profesional, sino que tocará temas de actualidad del fútbol argentino en general, estando abierta para todos los que quieran escucharlo e interactuar, con entrada libre y gratuita. Su extensa carrera como futbolista y los más de 25 años que lleva como entrenador, lo ubican como uno de los profesionales de mayor trayectoria de la actualidad.
Diego Armando Díaz sufrió una descompensación y quedó en observación. Foto: Manuel Fabatía
¿Quépasó con Diego Díaz?
En la práctica del sábado, Diego Díaz sufrió una descompensación y por tal motivo fue internado en observación hasta este domingo.
El delantero rojiblanco, que ingresó en el segundo tiempo del partido ante Aldosivi, fue uno de los citados para entrenar de manera normal, ya que el objetivo de Madelón era "mover" a los que menos vienen jugando. El doctor Calvo ordenó que sea internado y permanezca en observación.
En cuanto al resto del equipo, en principio están todos en condiciones aunque habrá que ver cuál es la evolución de Marcelo Estigarribia, quien no pudo jugar en este último partido debido a que venía con una fuerte dolencia en una de sus rodillas.
No terminó bien Mateo Del Blanco, quien dejó advertir algunos problemas en uno de sus tobillos aunque siguió jugando un rato más, hasta que Madelón ordenó su salida sobre el cierre del partido, ingresando Claudio Corvalán en su reemplazo.
