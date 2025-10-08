Madelón vuelve a un lugar que conoce: fue DT del "Ferroviario"
Leo pasó por el banco de Central Córdoba de Santiago del Estero por un corto tiempo y después volvió a Gimnasia para salvarlo del descenso. El ídolo tatengue, hoy entrenador del plantel profesional, metería mano en el once titular del Tate.
En Colón sin ser DT de Unión. El partido se disputó el 29 de mayo de 2023 y fue un electrizante 2-2 con el Colón de Gorosito. Luego se volverían a cruzar: Leo DT de Gimnasia y el Sabalero en el desempate del descenso. Foto: Pablo Aguirre
Así como le ocurrió cuando pisó el "Bosque" contra Gimnasia, Leonardo Carol Madelón vivirá sensaciones especiales cuando aparezca este viernes en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero dirigiendo a su querido Unión, porque el "Ferrovario" lo vio pasar como entrenador. Fueron 22 partidos de Madelón como DT de Central Córdoba de Santiago del Estero: a los pocos días que se desvinculó, hace dos años, lo llamó Gimnasia.
"Gimnasia quedó en descenso, luego de la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional y con tan solo 11 fechas para el final de la temporada 2023, por la tabla anual, y ante la renuncia de Sebastián Romero, la dirigencia acordó el regreso de Leonardo Madelón. El experimentado entrenador del fútbol argentino vuelve al ruedo, después de unas semanas sin trabajo, ya que el mes pasado lo echaron de la conducción técnica en Central Córdoba, cuando tenía contrato hasta diciembre de este año", recordaban por ese tiempo los colegas platenses.
Después de asumir en el club de Santiago del Estero en noviembre de 2022, Madelón debutó como entrenador del "Ferro" ante River, el 28 de enero del 2023, con una derrota por 2 a 0, y finalizó su ciclo con una derrota ante Atlético Tucumán, en la fecha 21. En Central Córdoba dirigió 22 partidos y cosechó 28 puntos de los 66 que disputó. Leonardo Madelón, sus números y estadística en Central Córdoba. Partidos dirigidos: 22; partidos ganados: 7; partidos empatados: 7; partidos perdidos: 8. Goles convertidos: 19; goles recibidos: 21. Puntos disputados: 66. Puntos obtenidos: 28.
En lo que hace al equipo en sí, está descartado Estigarribia, producto de esa molestia del "Chelo" en una de sus rodillas: ya se perdió el partido con Aldosivi y se quedaría afuera también del Madre de Ciudades. ¿Cuál es la idea de Madelón para la Batalla de Santiago del Estero, este viernes y con calor en el Madre de Ciudades?: "Quiere darle más juego interno al equipo", como consecuencia que perdió sorpresa por las bandas.
En ese escenario es posible que Palavecino arranque como un "quinto todo-campista", dejando solo a Tarragona arriba. Otra de las especulaciones: que aparezca el "Mugre" Corvalán de "3" y que Mateo Del Blanco gane metros para instalarse en la banda. Lo que está claro es que, después de tres partidos sin alegrías y de apenas dos puntos de nueve, el Unión de Madelón necesita reaccionar este viernes contra el "Ferroviario" en Santiago del Estero.
Hay que recordar que después de esta excursión en tierras santiagueñas, el Tate volverá a jugar de local, con su gente y en el 15 de Abril, frente a Defensa y Justicia, posiblemente el domingo 19 de octubre en horario a confirmar.
Central Córdoba quiere "copar" el Madre
Central Córdoba recibirá este viernes a Unión de Santa Fe, desde las 16,45, en un cotejo clave en la lucha por la clasificación a octavos de final, correspondiente a la duodécima fecha de la zona A del Torneo Clausura. Es por eso que se espera un gran marco de público en el estadio Único Madre de Ciudades y, en ese sentido, los hinchas podrán adquirir desde hoy su entrada de manera presencial.
La venta online arrancó ayer a la tarde, mediante el sitio web oficial del club: www.cacentralcordoba.com. Desde hoy, en el horario de 9 a 21, se podrán conseguir los tickets en el local de Ferromanía. Mañana continuará la venta en el mismo lugar y horario, mientras que el viernes se venderán entradas en Ferromanía, de 10 a 13 , y en la boletería Sur del estadio Único, desde las 14 y hasta la hora del partido.
Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Desde el club se informó que la venta presencial es solamente en efectivo y que el código de validación para la compra de la entrada es el DNI del socio. Además, la Platea Este tendrá el valor de popular para los socios al día. En tanto, la Popular Sur no estará habilitada. Por otro lado, ayer se conocieron las designaciones arbitrales de la 12ª fecha del Clausura. Andrés Gariano será el juez principal del choque entre el "Ferro" y el "Tatengue". José Castelli y Javier Mihura serán los árbitros asistentes y el cuarto árbitro, Federico Guaymás. En el VAR estará Gastón Monsón Brizuela, con asistencia de Nelson Sosa.
