Unión, el conflicto por la venta de Malcorra a México y la duda de quién lo representa
Levinton dice que es el representante del futbolista que ahora está en Rosario Central, en tanto que desde la oficina de Bragarnik aseguran lo contrario.
Ignacio Malcorra, en sus tiempos con la camiseta de Unión. Llegó al club a mediados de 2014, ascendió a Primera con Madelón y se quedó a jugar hasta mediados de 2016, cuando fue vendido al Tijuana de México. Crédito: Pablo Aguirr
El viernes pasado, Sergio Levinton se declaró actual representante de Ignacio Malcorra, mientras que desde la oficina de Cristian Bragarnik, la respuesta a El Litoral fue tajante: "Los últimos contratos de Nacho los arreglamos nosotros, él nunca dijo que había cambiado de representante y tampoco nos avisó de ningún cambio a nosotros".
Luis Spahn, el presidente de Unión, se refirió a la situación judicial planteada en contra de Unión por el pase de Malcorra. Foto: El Litoral
Esto viene a cuento del cruce de declaraciones que hubo entre Levinton y Spahn, el presidente de Unión, como consecuencia del embargo que sufrió una de las cuentas del club por el fallo de la Justicia de Mar del Plata, que ordenó pagar, a Unión, la suma de 375.000 dólares a Levinton, quien había promovido un juicio contra Unión y también contra Aldosivi por la venta de Malcorra.
La postura de Unión es que el club le compró a Aldosivi el 50 por ciento y, por ende, vendió esa porción de los derechos económicos al Tijuana, en 2016. Por su parte, Levinton se declaró poseedor de ese otro 50 por ciento (hoy, prohibido en esferas de Fifa) y reclamó el pago de la mitad de lo que percibió Unión por el jugador, aunque deslizó que la suma total que se erogó en aquella venta fue de 2 millones de dólares.
Levinton dijo que volvió a ser llamado por Malcorra para que otra vez lo represente, en tanto que desde la oficina de Bragarnik se dejó en claro que la representación del futbolista sigue siendo del citado empresario pues no hubo ningún tipo de comunicación por parte del volante de Rosario Central, autor de un golazo en la victoria canalla ante River.
Unión está ahora ante la encrucijada de no disponer de la cuenta bancaria, lo cual lo obligó a reconsiderar la situación financiera porque hubo cheques, recibidos por los jugadores, que fueron devueltos por falta de fondos a raíz del embargo, que según lo dijo el propio Spahn, asciende a unos 690 millones de pesos.
Diego Armando Díaz. Crédito: Fernando Nicola
La salud de Diego Armando Díaz
Respecto de la situación planteada con la salud de Diego Armando Díaz, esta semana se le continuarán realizando estudios para determinar las causas de la descompensación sufrida el sábado, que obligó a los médicos a internarlo al delantero y a dejarlo en observación hasta el domingo.
