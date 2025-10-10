Arrimó, pero fue solo una ilusión

Unión se armó para jugar… Y fue lo que menos hizo

Madelón intentó darle más fútbol al equipo y no lo consiguió. Flojos desempeños de algunos de los volantes (Solari, Palavecino y Fragapane). Central Córdoba jugó mejor y ganó bien por más que Unión se puso a un gol y Perelló le terminó dando el 3 a 1 definitivo al partido.