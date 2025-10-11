En vivo: Unión y Centenario definen la Copa Santa Fe de fútbol masculino

Unión de Santa Fe y Centenario de San José de la Esquina disputan este sábado por la tarde el partido de vuelta de la serie final de la Copa Santa Fe de fútbol masculino 2025.
El duelo de vuelta de la serie se disputa desde las 17:30 horas.
Unión de Santa Fe y Centenario de San José de la Esquina disputan este sábado por la tarde el partido de vuelta de la serie final de la Copa Santa Fe de fútbol masculino 2025.
El partido se disputa desde las 17:30 horas en el estadio 15 de Abril del rojiblanco con transmisión de la señal televisiva de RTS Medios y su canal oficial de YouTube.
En el partido de ida, igualaron 1 a 1 con gol de Cicarelli para Centenario y Aguirre para el empate de Unión.
Octavos de final: Ferrocarril del Estado.
Cuartos de final: Atlético de Rafaela.
Semifinales: Colón.
1° fase: Los Andes (Alcorta).
2° fase: Independiente (Bigand).
3° fase: Racing (Teodelina).
Octavos de final: Libertad (Sunchales).
Cuartos de final: Newell’s.
Semifinales: 9 de Julio (Rafaela).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.