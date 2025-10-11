#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
En el 15 de Abril

En vivo: Unión y Centenario definen la Copa Santa Fe de fútbol masculino

El duelo de vuelta de la serie se disputa desde las 17:30 horas.

Ajustado encuentro en el 15 de Abril. Crédito: Matías Pintos
 20:32
 / 
Por: 

Unión de Santa Fe y Centenario de San José de la Esquina disputan este sábado por la tarde el partido de vuelta de la serie final de la Copa Santa Fe de fútbol masculino 2025.

Mirá tambiénHistórica final de la Copa Santa Fe en fútbol masculino: Unión y Centenario

El partido se disputa desde las 17:30 horas en el estadio 15 de Abril del rojiblanco con transmisión de la señal televisiva de RTS Medios y su canal oficial de YouTube.

En el partido de ida, igualaron 1 a 1 con gol de Cicarelli para Centenario y Aguirre para el empate de Unión.

Partido en vivo

Cómo llega Unión

Octavos de final: Ferrocarril del Estado.

Unión en la previa del partido. Crédito: Fernando NicolaUnión en la previa del partido. Crédito: Fernando Nicola

Cuartos de final: Atlético de Rafaela.

Semifinales: Colón.

Cómo llega Centenario

1° fase: Los Andes (Alcorta).

2° fase: Independiente (Bigand).

El vestuario de Centenario. Crédito: Fernando NicolaEl vestuario de Centenario. Crédito: Fernando Nicola

3° fase: Racing (Teodelina).

Octavos de final: Libertad (Sunchales).

Cuartos de final: Newell’s.

Semifinales: 9 de Julio (Rafaela).

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Copa Santa Fe
Copa Santa Fe de Fútbol
Unión
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro