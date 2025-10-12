El arquero volvió a ser figura

Lucas Meuli, el gran héroe del campeón de la Copa Santa Fe: “Este grupo está acá porque se lo merece”

Como había sucedido en la definición por penales de semifinales en el Brigadier, el golero rojiblanco se hizo gigante debajo de los 3 palos y contuvo tres de los 5 remates ejecutados por los jugadores de Centenario para darle a Unión su segundo título en la Copa Santa Fe. “Me siento muy orgulloso de todos” aseguró el arquero que ya se había coronado en la edición 2023.