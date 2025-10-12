Lucas Meuli, el gran héroe del campeón de la Copa Santa Fe: “Este grupo está acá porque se lo merece”
Como había sucedido en la definición por penales de semifinales en el Brigadier, el golero rojiblanco se hizo gigante debajo de los 3 palos y contuvo tres de los 5 remates ejecutados por los jugadores de Centenario para darle a Unión su segundo título en la Copa Santa Fe. “Me siento muy orgulloso de todos” aseguró el arquero que ya se había coronado en la edición 2023.
180 minutos intensos y muy parejos no fueron suficientes para definir la llave y la gran final de esta Copa Santa Fe de fútbol masculino en su edición 2025 entre Unión de Santa Fe y Centenario de San Joséde la Esquina tuvo que resolverse con disparos desde el punto penal. Allí, y como había pasado semanas atrás en el superclásico santafesino de semifinales, emergió la figura del arquero tatengue Lucas Meuli, que esta vez detuvo 3 remates e inclinó la balanza para que el juvenil equipo rojiblanco se consagre campeón repitiendo el logro que también lo tuvo como protagonista en 2023.
Tras detener 3 de las 5 ejecuciones, y luego de que Tomás Fagioli sentencie la serie con su definición, Meuli habló en exclusiva con El Litoral y en plena emoción manifestó: “Este grupo está acá porque se lo merece. No es casualidad lo que conseguimos con este grupo, que pelea en la Copa Proyección también y me siento muy orgulloso de todos ellos. Cuando entro esa última pelota sentí una gran emoción, vengo de tener una semana y media muy difícil en la que perdí a un amigo y siento que él me ayudó mucho. Este triunfo se lo dedico a él y a toda su familia que está pasando un mal momento pero quiero recordarlo de la mejor manera”.
Vazzoler, el arquitecto del campeón
Conduciendo la reserva de Unión desde hace más de un año y medio, Nicolás Vazzoler se transformó en el DT campeón de esta edición 2025 de la Copa Santa Fe conduciendo a este grupo de juveniles que con buen suceso compite tanto en la Copa Proyección de reserva de AFA y la Liga Santafesina de fútbol.
Vazzoler, el arquitecto del campeón. Foto: Matías Pintos
Apenas finalizado la tanda de penales que lo coronó campeón, Vazzoler explicó: “Somos campeones porque estos chicos se entregan al máximo, porque tienen un corazón enorme y porque siempre lo quisieron, lo buscaron y lo intentaron. Por más que el partido no mostró una buena versión nuestra porque no lo hicimos bien siempre siguieron buscando y creyendo y se lo merecen”.
En este mismo sentido, y respecto de la definición desde los 12 pasos que les permitió consagrarse, el DT de Unión comentó que “en los penales tenemos buenos pateadores y un gran arquero porque más allá de lo que uno pueda pensar sobre la fortuna en estos momentos me parece que los chicos ejecutan bien y por eso la pelota entra”.
Fagioli, el del último penal
Nueve penales se habían ejecutado y Unión tenía una mínima ventaja cuando le llegó el turno a Tomás Fagioli de ejecutar el quinto y último penal tatengue en la serie por el campeonato contra Centenario. El defensor, que había tenido una sobria actuación en los 90, no dudó y con un potente remate dejó sin chances a Spinelli, liquidó la tanda y desató el festejo de todos sus compañeros por conseguir el título de esta Copa Santa Fe edición 2025.
Fagioli, el del último golpe. Foto: Matías Pintos
Minutos después de levantar la Copa, Fagioli conversó con El Litoral y dio detalles de la definición que lo tuvo como protagonista: “Es la segunda vez que me toca patear un penal, la anterior había sido con Atlético Rafaela. Los técnicos me dieron la confianza, les dije que quería patear quinto y a medida que iban pasando los penales tenía la sensación de que lo iba a definir yo. Por suerte me tocó, creo que todo chico tiene ese sueño de poder patear un penal para ganar un título así que la verdad que muy contento, no me entra la felicidad en el cuerpo. Los que mejor patean suelen ir primero, yo quedé último más por convencimiento que otra cosa y la verdad es que estoy muy feliz por el trabajo que hacemos todos los días y poder coronarlo de esta forma”.
Más adelante, y haciendo referencia a la importancia que con sus compañeros y el cuerpo técnico se le dio a esta competencia, Fagioli reveló que “esta Copa Santa Fe para nosotros era uno de los objetivos, la verdad que a principio de año nos propusimos llegar hasta el final y la verdad es que coronarlo de esta forma y poder salir campeón es lo mejor que nos pudo haber pasado. Ahora a festejar como se merece, a descansar mañana y a partir del lunes a pensar en Newell’s que se viene el jueves y que es un partido importante que tenemos que ganar”. En el final, y siendo consultado por la trascendencia que esta coronación puede tener en el desarrollo de sus jóvenes carreras, el 2 de Unión reveló: “El sueño de todos los que estamos acá es el día de mañana poder formar parte de un plantel profesional, sabemos que es paso a paso, tratar de hacer las cosas lo mejor posible para poder estar ahí”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.