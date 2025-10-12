El fútbol cumplió diez años en la Provincia

Una Copa Santa Fe impecable y vibrante con festejo tatengue

El equipo de Liga (Centenario de San José de la Esquina) le peleó al equipo profesional de AFA (Unión) hasta la última pelota en los penales. Participaron 62 clubes y se jugaron 108 partidos en toda la geografía provincial... ¿Se viene la Supercopa de campeones?