Una Copa Santa Fe impecable y vibrante con festejo tatengue
El equipo de Liga (Centenario de San José de la Esquina) le peleó al equipo profesional de AFA (Unión) hasta la última pelota en los penales. Participaron 62 clubes y se jugaron 108 partidos en toda la geografía provincial... ¿Se viene la Supercopa de campeones?
Meuli recibiendo el premio de la mano de Di Lena. Foto: Matías Pintos
Más de 60 clubes, más de 100 partidos, dos finales vibrantes, un montaje impecable y un Unión que recibió en el 15 de Abril la Copa Santa Fe 2025 de las manos del propio Gobernador, Maximiliano Pullaro, antes de desatar el festejo en López y Planes. Del otro lado, las más de 500 personas que llegaron con sus banderas y su ilusión desde San José de la Esquina aplaudieron a los jugadores del “León”. El mismo Facundo Bertoglio, que brilló en el profesionalismo, se fue llorando como un niño que pierde su primer partido.
Desde el primer juego, frente a Ferro del Estado en Rafaela, Unión arrancó la competencia con mucha seriedad y con la idea de ganarla. De la mano de Vazzoler, en este cuello de botella, el equipo jugó la competencia de AFA y las instancias de la Copa Santa Fe con la misma base. Incluso, jugadores como Profini, Grella o Misael Aguirre terminaron en el radar de Leo Madelón este último viernes en el Madre de Ciudades por la Liga Profesional del fútbol argentino.
Meuli y Pullaro levantaron la copa juntos. Foto: Matías Pintos
Lucas Meuli, su arquero y capitán, fue determinante en todas las tandas de penales que lo llevaron a levantar el trofeo provincial. Si algo tiene la Copa Santa Fe, definitivamente, es que iguala. En Reconquista, una multitud alentó a Atlético y Tiro contra Colón; lo propio cada vez que Centenario jugaba de local en San José de la Esquina con una campaña histórica.
Y así como pasó con el duelo Esperanza-Venado Tuerto del año pasado, en este 2025 otro club de Liga, el “León” de Bertoglio, llegó a la final y acarició la gloria en el 15 de Abril de López y Planes.
La Copa, con más de 60 clubes y más de 100 partidos, atravesó de punta a punta la geografía provincial. Lo que hoy es una realidad con 12 disciplinas deportivas, de cara a los Juegos Suramericanos 2026, arrancó hace diez años solamente con el fútbol. “Ya tenemos pedidos para sumar más deportes el año que viene a la Copa Santa Fe”, comenta Daniel Di Lena, Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe, a El Litoral.
Los festejos de Unión. Foto: Matías Pintos
“Quiero que el deporte sea una cuestión de Estado y que la provincia de Santa Fe se transforme en el centro del deporte en la Argentina”, es una idea del propio Gobernador, Maximiliano Pullaro, que entregó la Copa Santa Fe 2025 al capitán tatengue, Lucas Meuli.
De cara a futuro, hay una idea de quienes arrancaron este formato hace diez años: poder disputar una “Supercopa de Campeones” de la Copa Santa Fe. Por lo pronto, se cerró la edición 2025 con dos finales espectaculares, parejas, vibrantes. Con la excusa de la pelotita recorriendo toda la provincia invencible, el Unión de Nicolás Vazzoler gritó campeón y se llevó la Copa. El “campañón” y los aplausos fueron para Centenario de San José de la Esquina.
