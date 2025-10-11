En el 15 de abril

Unión campeón de la Copa Santa Fe de fútbol

Luego del 1-1 en el resultado global (resultado registrado en San José de la Esquina y el 0-0 este sábado en la avenida), el equipo de Nicolás Vazzoler se consagró campeón de la bota santafesina luego de una gran actuación de su arquero Meuli en la definición desde los 12 pasos, en la que el Tate ganó 3 a 2.