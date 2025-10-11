Unión campeón de la Copa Santa Fe de fútbol

Luego del 1-1 en el resultado global (resultado registrado en San José de la Esquina y el 0-0 este sábado en la avenida), el equipo de Nicolás Vazzoler se consagró campeón de la bota santafesina luego de una gran actuación de su arquero Meuli en la definición desde los 12 pasos, en la que el Tate ganó 3 a 2.
En una final muy pareja, algo que es fácil de comprobar, no sólo por los resultados (1-1 y 0-0) sino también por el desarrollo de ambos partidos, Unión se consagró campeón de la Copa Santa Fe de fútbol masculino al ser más efectivo en la tanda de penales, además de tener un arquero especialista como Meuli, que en la misma atajó tres remates, por lo que el elenco rojiblanco obtuvo el trofeo al derrotar a Centenario de San José de la Esquina por 3 a 2.
El partido en sí, que comenzó luego de llevarse a cabo un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo mediante un minuto de silencio, tuvo un desarrollo muy parejo, lo mismo que había pasado en el encuentro de ida.
A los 2 minutos, llegó el centro de Misael Aguirre desde la derecha que Pedano no alcanzó a anticipar a su marcador para empujar la pelota y batir a Spinelli, el arquero visitante.
Pero dos minutos más tarde, por una falta de Peresutti a Bertoglio a cinco metros del área mayor, el mismo Bertoglio se hizo cargo del tiro libre que se colaba en el ángulo superior izquierdo, pero Meuli, con mucho esfuerzo, sacó al córner.
El encuentro tenía un trámite entretenido, con Centenario como dominador gracias al desempeño de Facundo Bertoglio, y algunos errores en la salida de la defensa de Unión, que no estaba segura y por eso su DT, Nicolás Vazzoler, trataba de ordenar a su equipo desde afuera del campo.
Promediando el primer período, el árbitro Aragno ordenó un parate para que los jugadores se hidraten dada la alta temperatura, y al volver de la interrupción, se produjo un pronunciado bajón en el rendimiento de ambos equipos, aunque fue Unión el que se animó un poco más a través de Aguirre por derecha y de Solbes por izquierda.
En el final del primer tiempo, luego de un tiro libre desde la izquierda ejecutado por Savieto, hubo dos cabezazos dentro del área menor de Unión, el segundo de Luciani, que no fue lo suficientemente perfecto, por lo que la pelota quedó en poder de Meuli.
La sensación, luego del pitazo de Aragno decretando la finalización de la etapa inicial, fue que hasta ahí el 0 a 0 era el resultado que mejor le quedaba al partido, aunque Centenario, gracias a la labor y la experiencia de Bertoglio, se mostró un poco más ordenado que Unión.
El segundo tiempo comenzó con mucho más ritmo. Y ya a los cuatro minutos, otro tiro libre ejecutado por Bertoglio, esta vez originado por una falta de Rubio a Cicarelli, se estrelló en el ángulo superior derecho del arco de Meuli.
Cinco minutos después, un centro de Cicarelli desde la izquierda fue conectado por la cabeza de Luciani, pero la pelota se fue rozando el otro vertical, dejando a contrapierna al guardameta rojiblanco, que nada hubiera podido hacer si el balón no se iba afuera.
Pero a los 17 minutos, un buen remate de Solbes de derecha desde afuera del área hizo esforzarse a Spinelli, que logró sacar la pelota al córner por arriba del travesaño.
A los 31, otra vez Spinelli tuvo que intervenir para enviar la pelota al tiro de esquina por encima del horizontal, esta vez luego de un remate de Giacone.
Y cerca del final del cotejo, el que pudo haber abierto el marcador fue Sosa, que tras ser habilitado por Aguirre, remató de derecha pero el balón pegó en la parte de afuera de la red.
Aragno adicionó cinco minutos, los que realmente estuvieron de más, porque ninguno de los dos arriesgó lo suficiente y así se fueron los 180 minutos, muy parejos y por eso el 0-0 en el 15 de Abril y el 1-1 en el de ida en San José de la Esquina.
Finalmente, la final (valga la redundancia) fue ganada por Unión, pero la mayor parte del trofeo de la Copa Santa Fe, el equipo tatengue se la debe a Lucas Meuli, quien fue el héroe de la ya noche en la avenida, atajando tres de los cinco penales que ejecutó Centenario, incluido el de Facundo Bertoglio.
