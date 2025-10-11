Unión logró el ascenso a la Primera División del fútbol femenino de AFA

Unión se impuso ante Lanús este sábado por la tarde por 1 a 0 en el partido de vuelta de la final de la Primera B del fútbol femenino de AFA, logró el ascenso y se quedó con el título de campeón.
Unión se impuso ante Lanús este sábado por la tarde por 1 a 0 en el partido de vuelta de la final de la Primera B del fútbol femenino de AFA, logró el ascenso y se quedó con el título de campeón.
El duelo se disputó desde las 15 horas con las Granates como locales y con transmisión de Unión Play.
El gol del encuentro fue convertido por Pilar Mateo a los 35 minutos del primer tiempo.
Con este resultado, la serie final quedó en manos de Unión, mientras que Lanús disputará el torneo Reducido.
En la ida, las dirigidas por Paulo Poccia, suspendido y reemplazado en el banco por Melina Reus, se habían impuesto por 1 a 0 con gol de Emilse Albornos.
El perdedor de esta serie se suma a las semifinales del torneo Reducido, a la espera de rival según resultados de la segunda ronda donde se enfrentan San Miguel vs Camioneros, Atlético Rafaela vs All Boys y Estudiantes de La Plata vs Estrella del Sur.
