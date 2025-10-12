Maximiliano Pullaro: “Que termine así la Copa Santa Fe de fútbol nos da mucho impulso para seguir apostando”
El máximo mandatario provincial dijo presente en la gran final en el estadio 15 de Abril y siguió de cerca la consagración de Unión tras derrotar en los penales a Centenario de San José de la Esquina. “Queremos ser la capital del deporte de la República Argentina” aseguró tras la coronación del juvenil equipo tatengue.
Pullaro felicitó a Meuli, capitán de Unión. Foto: Gentileza
Tras una emocionante definición por penales en la que el arquero local Lucas Meuli se convirtió en héroe atajando 3 de los 5 remates ejecutados por los jugadores de Centenario, Unión de Santa Fe se consagró campeón de la edición 2025 de la Copa Santa Fe de fútbol masculino, repitiendo el logro obtenido en la temporada 2023.
Tras seguir con atención el partido y la tanda decisiva desde uno de los palcos del estadio 15 de Abril el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, encabezó la ceremonia de premiación, entregando las medallas y luego la copa de campeón que el propio Meuli levantó junto a sus compañeros.
Una vez culminada la premiación, Pullaro dialogó en exclusiva con El Litoral y compartió sus sensaciones tras el cotejo en la capital provincial: “Me pone muy contento que a la final hayan llegado un equipo chico con uno de los más grandes que tiene la provincia. Se jugaron 108 partidos, participaron 62 equipos y este es un torneo que une el norte con el sur de la provincia, el este con el oeste, y apuesta a esto, a la unión de todos los santafesinos a través del deporte y en este caso el fútbol. Estamos muy contentos, salió todo muy bien, muy lindo así que espero que el año que viene el Hughes Fútbol Club la gane (el club de la ciudad natal del mandatario)”.
Los héroes de Centenario recibiendo la medalla de subcampeón. Foto: Matías Pintos
Capital del deporte nacional
Más adelante, y en referencia a la apuesta que desde el gobierno de Santa Fe se viene realizando por esta competencia en particular y por el deporte en general, el mandatario comentó que, “desde la provincia trabajamos mucho y le damos mucha importancia al deporte en general, no solo al fútbol. No debemos olvidar que el año que viene vamos a ser sede de los Juegos Sudamericanos, queremos ser la capital del deporte de la República Argentina y es por eso que apostamos mucho y ponemos en juego muchos recursos. Sentimos que esos son los recursos mejor invertidos porque desde ese lugar se logra juntar a la gente fundamentalmente desde buenos valores como son la solidaridad, el esfuerzo, el entrenamiento, la dedicación y la disciplina. Que termine así la Copa Santa Fe de fútbol, nos da mucho impulso para seguir apostando a esto”.
En el final, y consultado por el cotejo que se disputó este sábado en cancha de Unión, Pullaro señaló: “Fue una final muy linda, con mucho respeto. Uno veía a los jugadores que venían desde el interior a jugar en una cancha de Primera y la verdad que son cosas increíbles y que nos invitan a soñar con tener un gran semillero que nutra de futbolistas a todos los equipos de Primera y también a nivel internacional”.
