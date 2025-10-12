El gobernador entregó la copa

Maximiliano Pullaro: “Que termine así la Copa Santa Fe de fútbol nos da mucho impulso para seguir apostando”

El máximo mandatario provincial dijo presente en la gran final en el estadio 15 de Abril y siguió de cerca la consagración de Unión tras derrotar en los penales a Centenario de San José de la Esquina. “Queremos ser la capital del deporte de la República Argentina” aseguró tras la coronación del juvenil equipo tatengue.