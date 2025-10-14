Madelón abrió el ciclo de charlas de la Liga Santafesina y deslumbró a todos

Leonardo Carol Madelón, acompañado por su ayudante Carlos “Moncho” Ruiz, fue el protagonista de una noche inolvidable en el predio Nery Alberto Pumpido. La jornada combinó teoría, práctica y anécdotas, y dejó enseñanzas profundas sobre el fútbol y la conducción de grupos.
Una noche de lujo con el fútbol como eje
El salón de usos múltiples del hotel del predio Nery Alberto Pumpido fue escenario de una velada que quedará grabada en la memoria de los más de sesenta asistentes que participaron de la primera jornada del ciclo de charlas y capacitaciones “Fútbol y un poco más”. La propuesta, impulsada por la Liga Santafesina de Fútbol y acompañada por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, tuvo un inicio a pura jerarquía: Leonardo Carol Madelón, actual entrenador de Unión, fue el invitado principal.
El evento, conducido por Luciano Brondino, comenzó con un bloque práctico en el campo de juego “Leopoldo Jacinto Luque”. Allí, los entrenadores Fernando Nogara, Gustavo Ferroglio y Juan Recalde trabajaron con juveniles categoría 2009 del club Cosmos, desarrollando el módulo “Fundamentos Individuales Defensivos”. El público observó atentamente los ejercicios diagramados: salidas con pelota dominada, duelos uno contra uno y dos contra dos, variantes de ataque por el sector derecho, combinaciones, centros y rechazos. Nogara fue explicando cada detalle, mientras los jóvenes desplegaban con entusiasmo lo aprendido.
Luego del trabajo en campo, el grupo se trasladó al SUM del hotel, donde se desarrolló la parte teórica y más esperada: la charla de Madelón y Carlos “Moncho” Ruiz. Con la naturalidad y la claridad que lo caracterizan, el técnico tatengue comenzó diciendo: “Vine porque me gustaba la idea de hablar de fútbol con gente que quiere saber y hablar de fútbol”. Desde allí, la conversación fluyó con una mezcla de anécdotas, experiencias personales y conceptos tácticos de alto valor.
Liderazgo, emociones y convivencia en el fútbol
Madelón evitó caer en la tentación de revelar intimidades de vestuario, pero sí compartió costumbres, hábitos y métodos que le permiten mantener la armonía dentro de un grupo profesional. Subrayó la importancia de la tranquilidad y el equilibrio emocional en los momentos de mayor presión. “En el fútbol, las revoluciones son altas. El desafío es sostener la calma cuando todo parece acelerarse”, sostuvo ante una audiencia que seguía cada palabra con atención.
El ciclo organizado por la Liga Santafesina de Fútbol y el Gobierno de Santa Fe inauguró su primera jornada con gran convocatoria.
El entrenador habló también sobre cómo se construye la confianza en un plantel y sobre el manejo de los jóvenes: “Los chicos necesitan guía, contención y límites claros. No sólo se los forma como jugadores, también como personas”, remarcó. La charla derivó en reflexiones sobre la psicología aplicada al fútbol, el trabajo semanal de planificación, los distintos sistemas tácticos y las decisiones que se deben tomar según el rival y el contexto del juego.
En ese tramo, presentó a Carlos “Moncho” Ruiz, su histórico ayudante de campo, quien aportó desde su vasta experiencia como exjugador de Arsenal, campeón nacional y sudamericano. Ruiz explicó cómo se complementan dentro del cuerpo técnico, cómo reparten las funciones y qué los une como dupla: la confianza mutua, la honestidad y el amor por el juego. “Nos entendemos con una mirada. Leo sabe cuándo intervenir y cuándo dejar que los jugadores fluyan”, señaló el Moncho.
El ida y vuelta entre ambos generó momentos de emoción y humor, con referencias a situaciones vividas en distintas etapas de sus carreras. Madelón, fiel a su estilo, combinó la pasión con la didáctica, logrando que cada intervención dejara una enseñanza.
Fútbol y un poco más: un espacio que recién comienza
El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, se encargó del cierre. Agradeció la presencia de Madelón y Ruiz, destacando la generosidad de ambos al compartir sus conocimientos con los entrenadores de la región. “Queríamos que este ciclo comenzara con una figura que represente nuestros valores, y Leo lo hizo de la mejor manera”, afirmó Birollo, quien les entregó un obsequio en nombre de la Liga.
El dirigente también aprovechó la ocasión para anunciar los próximos nombres que formarán parte de las doce jornadas que integran el ciclo. Entre ellos, confirmó la presencia de Juan Antonio Pizzi para el lunes 20 de octubre, otro entrenador con pasado tatengue y trayectoria internacional.
El ciclo “Fútbol y un poco más” propone generar un espacio de encuentro entre el fútbol profesional y el amateur, entre la teoría y la práctica, entre la experiencia y el aprendizaje continuo. La primera jornada logró ese objetivo con creces: hubo debate, reflexión, camaradería y sobre todo, pasión por el fútbol.
“Esto no se trata solo de hablar de táctica o estrategia, sino de compartir valores, de entender el juego como una escuela de vida”, sintetizó Birollo en el cierre.
Así, con el entusiasmo de los presentes y la promesa de nuevas charlas por venir, la Liga Santafesina dio el puntapié inicial a un proyecto que buscará fortalecer el desarrollo de sus entrenadores y dirigentes, revalorizando la esencia del deporte más popular.
Madelón y su equipo dejaron una huella: enseñaron, inspiraron y recordaron que detrás de cada pelota, hay una historia que vale la pena escuchar.
