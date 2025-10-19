Juan Antonio Pizzi, la gran figura invitada a una nueva jornada de "Fútbol y un poco más"
El exfutbolista y actual entrenador santafesino será el protagonista del segundo encuentro del ciclo de charlas que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Este lunes a las 19.30, en el SUM del predio Nery Alberto Pumpido, compartirá sus experiencias junto a un panel conformado por Gustavo Ferroglio, Fernando Nogara y Juan Recalde. Un encuentro que promete anécdotas, reflexión y amor por el fútbol.
El predio Nery Alberto Pumpido vuelve a vestirse de gala. Este lunes a las 19.30, laLiga Santafesina de Fútbol presentará el segundo encuentro del ciclo de charlas "Fútbol y un poco más", una propuesta que busca acercar la experiencia, la sabiduría y las vivencias de grandes protagonistas del deporte. En esta oportunidad, el invitado especial será Juan Antonio Pizzi, un nombre que remite tanto a la gloria internacional como a las raíces santafesinas más profundas.
Pizzi, nacido en Santa Fe el 7 de junio de 1968, será el centro de una jornada que promete atrapar a todos los presentes. Formado en las canchas del Club La Salle Jobson, el delantero que brilló en los años noventa en Argentina, España y otros destinos, se reencontrará con su ciudad y su gente en un espacio que combina fútbol, emociones e historias de vida.
El ciclo, que tuvo un exitoso inicio con la presencia de Leonardo Madelón, el "Moncho" Ruiz, continúa con un cartel de lujo. En esta edición, además de Pizzi, participarán los entrenadores Gustavo Ferroglio, Fernando Nogara y Juan Recalde, tres referentes locales con recorrido en el ámbito formativo y profesional, que aportarán su mirada sobre la actualidad del fútbol, los procesos de trabajo y el valor humano detrás del juego.
Un santafesino del mundo
Juan Antonio Pizzi es uno de los futbolistas más destacados surgidos de Santa Fe. Su historia futbolística comenzó en La Salle, y pronto lo llevó a Rosario Central, donde debutó en Primera División y dejó su sello goleador. Su talento lo proyectó rápidamente al exterior, iniciando una carrera que incluiría pasos por clubes de enorme jerarquía como River Plate, Tenerife, Barcelona, Valencia y Villarreal, entre otros.
Durante su estadía en España, alcanzó la cúspide de su rendimiento deportivo. En la temporada 1995-96, con la camiseta del Tenerife, fue máximo goleador de la Liga Española, conquistando el Trofeo Pichichi y la Bota de Oro europea. Sus goles, su carácter y su entrega lo convirtieron en ídolo en las Islas Canarias y lo llevaron a vestir la camiseta de la selección española, con la que disputó la Eurocopa 1996 y el Mundial de Francia 1998.
Su carrera como futbolista profesional incluyó también experiencias en Portugal y México, antes de dar paso a una nueva etapa como entrenador. Desde el banco, Pizzi dirigió equipos de renombre como Colón de Santa Fe, San Lorenzo, Rosario Central, León (México) y la selección de Chile, con la que obtuvo la Copa América Centenario 2016, venciendo a la Argentina de Lionel Messi en la final.
De la cancha al micrófono
El ciclo "Fútbol y un poco más" propone una mirada amplia sobre el deporte, trascendiendo lo estrictamente técnico o táctico. La idea, impulsada por la Liga Santafesina de Fútbol, es crear un espacio de encuentro entre generaciones, experiencias y miradas, donde los protagonistas puedan compartir aprendizajes que sirvan tanto para el crecimiento de entrenadores y jugadores como para los amantes del fútbol en general.
En ese contexto, la presencia de Pizzi es una invitación al diálogo y la reflexión. Con su estilo pausado, su visión internacional y su recorrido por diferentes culturas futbolísticas, el exdelantero se convierte en una figura ideal para pensar el fútbol como fenómeno social, educativo y humano.
La actividad se desarrollará en el Salón de Usos Múltiples del predio Nery Alberto Pumpido, un espacio que la Liga ha convertido en punto de encuentro para capacitaciones, eventos y actividades de formación. Allí, se espera una gran concurrencia de dirigentes, entrenadores, futbolistas, periodistas y público en general.
Una iniciativa que crece
El ciclo de charlas es parte de una estrategia de la Liga Santafesina de Fútbol para fortalecer el vínculo entre la comunidad deportiva y las figuras que marcaron historia en el fútbol argentino e internacional. La primera edición, realizada hace algunas semanas, tuvo una repercusión enorme: la presencia de Madelón, el "Moncho" Ruiz y Birollo dejó una huella de emoción y aprendizaje.
Ahora, con Juan Antonio Pizzi como protagonista, la expectativa se redobla. La organización confía en que la convocatoria volverá a superar las previsiones, en una ciudad que vive el fútbol con pasión y orgullo.
Una cita con la historia
Para muchos jóvenes jugadores y entrenadores santafesinos, la oportunidad de escuchar a alguien que surgió de los potreros locales y llegó a las ligas más competitivas del mundo es una experiencia única. Pizzi no sólo hablará de su trayectoria, sino también de los desafíos que implica liderar grupos, las decisiones difíciles, los momentos de gloria y de aprendizaje, y el valor de mantener la humildad y la disciplina como pilares de cualquier proyecto deportivo.
El evento, de entrada libre y gratuita, forma parte de la agenda cultural y formativa que impulsa la Liga Santafesina desde el predio que lleva el nombre de otro símbolo del fútbol local, Nery Alberto Pumpido, campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986.
En definitiva, será una noche de fútbol, emociones y reencuentros, donde la palabra y la pasión se darán la mano para celebrar una vez más la esencia del deporte más popular del mundo. Juan Antonio Pizzi, el santafesino que triunfó en Europa y conquistó América desde el banco, vuelve a su casa para compartir lo que sabe y lo que siente.
Porque el fútbol, como bien dice el lema del ciclo, siempre es "Fútbol y un poco más".
