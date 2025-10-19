Ciclo de Charlas en el Predio Nery Pumpido

Juan Antonio Pizzi, la gran figura invitada a una nueva jornada de "Fútbol y un poco más"

El exfutbolista y actual entrenador santafesino será el protagonista del segundo encuentro del ciclo de charlas que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Este lunes a las 19.30, en el SUM del predio Nery Alberto Pumpido, compartirá sus experiencias junto a un panel conformado por Gustavo Ferroglio, Fernando Nogara y Juan Recalde. Un encuentro que promete anécdotas, reflexión y amor por el fútbol.