Liga Santafesina de Fútbol

Una fecha con partidos de alto vuelo en la octava jornada liguista

La fecha 8 del torneo Clausura de la Liga Santafesina se completará este sábado con una serie de encuentros que prometen emociones fuertes. Con los adelantos ya disputados entre semana, los equipos se preparan para una jornada que puede marcar tendencias en la recta final del certamen.