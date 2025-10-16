Una fecha con partidos de alto vuelo en la octava jornada liguista

La Liga Santafesina de Fútbol vive semanas intensas en el desarrollo del Torneo Clausura, y este fin de semana se jugará el grueso de la octava fecha, una jornada cargada de atractivos y con partidos que pueden resultar determinantes tanto en la lucha por los primeros puestos como en la zona baja de la tabla.
El capítulo número ocho se pondrá en marcha este sábado 18 de octubre, con una programación que ofrece encuentros en distintos escenarios de la ciudad y la región. La acción principal se concentrará en la tarde, con horarios escalonados que permitirán seguir de cerca varios compromisos destacados.
A las 16 horas, Ateneo Inmaculada recibirá a Juventud Unida, en un cruce de equipos con realidades diferentes pero con la misma necesidad de sumar. En el barrio Roma, Academia AC se medirá con Independiente, en un duelo donde ambos buscarán consolidar el trabajo que vienen desarrollando. A la misma hora, Ciclón Racing enfrentará a Gimnasia y Esgrima, mientras que La Salle Jobson será anfitrión de Ciclón Norte, en uno de los compromisos más atractivos por el estilo ofensivo que proponen ambos conjuntos.
En el Sur de la ciudad
También a las 16, Nacional jugará ante Vecinal Gálvez, dos equipos que intentan sostener su rendimiento y escaparle a los altibajos, mientras que en barrio Roma, Newell’s Old Boys recibirá a Cosmos FC, en un partido con sabor a clásico moderno dentro del ámbito liguista.
La actividad continuará a las 16.30, con el cruce entre Universidad Nacional del Litoral y Deportivo Nobleza, duelo que enfrentará a dos equipos de propuestas similares, con buen trato de pelota y ambiciones de meterse en la conversación por los puestos de privilegio. Finalmente, a las 17 horas, en la cancha de Independiente de Santo Tomé, se jugará uno de los choques más esperados de la jornada: Náutico El Quillá ante La Perla del Oeste, un verdadero clásico contemporáneo que promete intensidad, buen juego y una importante concurrencia de público.
La fecha ya tuvo acción entre semana. El martes, Colón de San Justo volvió a ratificar su gran momento futbolístico al golear 6 a 0 a Unión de Santa Fe, resultado que le permite mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona 1. El equipo dirigido por Javier Restelli fue una aplanadora, mostrando contundencia y una enorme jerarquía colectiva.
El campeón, avanza
Por su parte, el miércoles, Sanjustino consiguió un valioso triunfo por 1 a 0 ante Colón de Santa Fe, en otro de los adelantos programados. El conjunto verde aprovechó su localía y sumó tres puntos que lo mantienen expectante en la pelea por los primeros lugares.
Estos adelantos se llevaron a cabo debido a la participación de Colón de San Justo y Sanjustino en el Torneo Federal Amateur, certamen que comenzará en los próximos días y que obliga a ajustar el calendario local. Ambos clubes vienen trabajando intensamente en el doble frente, buscando protagonismo tanto en la competencia regional como en la Liga Santafesina.
Gran paridad en la zona alta
Con estos antecedentes, la jornada sabatina aparece como una de las más atractivas del calendario. Muchos equipos buscarán despegar, otros recuperar terreno y algunos, sostener el buen paso mostrado en las fechas previas. La paridad del Clausura hace que cada punto valga oro y que cada encuentro se viva como una verdadera final.
El clima futbolero en Santa Fe promete ser intenso, con canchas repletas y una afición que acompaña fielmente cada fin de semana. La octava fecha del Clausura no solo ofrecerá goles y emociones, sino también la posibilidad de empezar a delinear el rumbo de los equipos en la segunda mitad del torneo.
