Orgullo liguista

Unión gritó campeón de la Copa Santa Fe y le dio otro título a la Liga Santafesina de Fútbol

El Tatengue volvió a coronarse en el máximo certamen provincial tras vencer por penales a Centenario de San José de la Esquina. En el estadio 15 de Abril, y ante una multitud, el equipo de Nicolás Vazzoler repitió la historia de 2023 y levantó por segunda vez la Copa Santa Fe. La Liga Santafesina, representada por Leandro Birollo, celebró el logro de uno de sus clubes más emblemáticos.