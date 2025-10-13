Unión gritó campeón de la Copa Santa Fe y le dio otro título a la Liga Santafesina de Fútbol
El Tatengue volvió a coronarse en el máximo certamen provincial tras vencer por penales a Centenario de San José de la Esquina. En el estadio 15 de Abril, y ante una multitud, el equipo de Nicolás Vazzoler repitió la historia de 2023 y levantó por segunda vez la Copa Santa Fe. La Liga Santafesina, representada por Leandro Birollo, celebró el logro de uno de sus clubes más emblemáticos.
Birollo junto a parte del cuerpo técnico de Unión.
El estadio 15 de Abril volvió a ser escenario de una fiesta inolvidable. El sábado por la tarde, Unión de Santa Fe se consagró campeón de la Copa Santa Fe 2025, al vencer en la definición por penales a Centenario de San José de la Esquina. Tras igualar 0 a 0 en los 90 minutos —resultado que se sumó al 1 a 1 del partido de ida—, el equipo rojiblanco se impuso desde los doce pasos y volvió a levantar el trofeo más importante del fútbol provincial.
Con esta consagración, el conjunto tatengue alcanzó su segundo título en la historia del certamen, repitiendo la gloria obtenida en 2023, cuando había derrotado a Rosario Central por 2 a 0 en la final disputada en su estadio. La revancha de este año fue una muestra de carácter, solidez y trabajo colectivo de un grupo que confirmó su protagonismo en cada instancia.
Consagrado por segunda vez
Dirigido por Nicolás Vazzoler, Unión mostró una gran regularidad a lo largo de toda la competencia. En semifinales también había avanzado por la vía de los penales, dejando en el camino a rivales de jerarquía y demostrando una mentalidad ganadora que se afianzó con el correr de los partidos. El sábado, ante su gente y en su casa, el equipo mantuvo la serenidad necesaria para definir la historia desde el punto penal y sumar otro capítulo dorado a su rica historia.
Unión campeón de la Copa Santa Fe de fútbol
La Liga Santafesina de Fútbol estuvo presente en la jornada decisiva. Su representante, Leandro Birollo, acompañó a la delegación tatengue y felicitó al club por el logro obtenido: “Estamos muy contentos por el logro conseguido por uno de nuestros clubes históricos. Que Unión de Santa Fe haya ganado la Copa Santa Fe es algo muy importante. Es un club que representa a nuestra Liga y eso nos llena de orgullo”, expresó Birollo, tras la ceremonia de premiación.
Unión un orgullo para la Casa Madre
Birollo, junto a Mauro Truco, entrenador de arqueros, y al propio Vazzoler, compartieron la foto del festejo en el campo de juego, símbolo del vínculo entre la institución liguista y los clubes que la componen. La coronación de Unión no solo ratifica su peso deportivo dentro del mapa provincial, sino también el buen momento que atraviesa el fútbol santafesino, con equipos competitivos, formaciones juveniles destacadas y una organización que sigue creciendo año tras año.
