Liga Santafesina: El torneo Lasallanito 2025, domingo de finales, sol y sonrisas
El tradicional torneo infantil organizado por el club La Salle vivirá este domingo su jornada de clausura. Desde las primeras horas de la tarde se disputarán las finales de todas las categorías. Familias, chicos y entrenadores comparten una fiesta que se despide a pura alegría y con la entrega de premios.
Liga Santafesina: El torneo Lasallanito 2025, domingo de finales, sol y sonrisas. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Cabaña Leiva volvió a vestirse de fiesta. El predio de La Salle se colmó de risas, gritos de gol y emociones intensas durante el fin de semana, en el marco de una nueva edición del torneo Lasallanito 2025, que este domingo vive su jornada de definiciones. Desde las primeras horas del día, las canchas comenzaron a poblarse de niños con camisetas de todos los colores y familias que, bajo el sol primaveral, se acomodaron con reposeras, mates y banderas para alentar a los pequeños protagonistas.
El cronograma de la jornada final marca que las definiciones comenzarán pasado el mediodía y se extenderán hasta la caída del sol, con encuentros programados desde las 15 horas. Al término de los partidos decisivos, el cierre estará a la altura de la fiesta: se proclamará a los ganadores de cada categoría y se realizará la esperada entrega de premios, donde todos los chicos, más allá de los resultados, se llevarán el reconocimiento por haber sido parte de una experiencia que combina deporte, amistad y valores.
"El clima nos acompañó y todo salió como lo planificamos"
Boca Juniors llenó de emoción las canchas y los pibes de la región lo disfrutaron. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Durante las tres jornadas, el predio lasallano fue un punto de encuentro para delegaciones de distintos clubes de la región y del país. Niños y niñas disfrutaron de partidos vibrantes, juegos, actividades recreativas y una organización que se destacó por su eficiencia y calidez. “Se dio todo como lo planificamos y el clima nos está acompañando. Hoy domingo el sol está fantástico y la temperatura súper agradable. Los niños ya palpitan las finales y las familias acompañan”, expresó Nacho Minella, coordinador general del evento, visiblemente conforme por el resultado de meses de trabajo.
Un cierre perfecto para un fin de semana inolvidable
Sol, fútbol y amistad marcaron el pulso del tradicional torneo infantil. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
El espíritu del Lasallanito volvió a quedar en evidencia: no se trata solo de un torneo, sino de un encuentro donde el deporte se convierte en vehículo de unión, respeto y compañerismo. A lo largo de tres días, cientos de chicos vivieron momentos únicos, compartieron con nuevos amigos y demostraron que el fútbol infantil puede ser una verdadera escuela de valores. Con el cierre de esta edición, La Salle reafirma su compromiso con la formación integral de los jóvenes deportistas y con la promoción de espacios donde reine la alegría. Este domingo, mientras los trofeos esperan su dueño y los abrazos se multiplican, Cabaña Leiva despide otra edición del Lasallanito con el mejor resultado posible: la felicidad de los niños.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.