Cierre a toda emoción en Cabaña Leiva

Liga Santafesina: El torneo Lasallanito 2025, domingo de finales, sol y sonrisas

El tradicional torneo infantil organizado por el club La Salle vivirá este domingo su jornada de clausura. Desde las primeras horas de la tarde se disputarán las finales de todas las categorías. Familias, chicos y entrenadores comparten una fiesta que se despide a pura alegría y con la entrega de premios.