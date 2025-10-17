Colón de San Justo y Sanjustino, triunfaron en Liga y ya tienen la mira puesta en el clásico regional

Mirá tambiénUna fecha con partidos de alto vuelo en la octava jornada liguista
La octava fecha del torneo Clausura “Norberto Serenotti” comenzó con fuerza y con triunfos de los protagonistas de San Justo. Tanto Colón de San Justo como Sanjustino aprovecharon sus adelantos de mitad de semana para sumar tres puntos y llegar con envión al gran choque del domingo, cuando se enfrenten por la primera fecha de la Zona 9 de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026.
El martes, en el Nery Pumpido, Colón de San Justo volvió a demostrar su poderío ofensivo y goleó sin contemplaciones a Unión por 6 a 0. Los goles del conjunto conducido por Miguel Restelli fueron obra de Mauricio Del Giúdice, Claudio Albarracín, Matías Fantín, Alejandro Ojeda y Franco Jominy, quien se despachó con un doblete. Con este resultado, los rojiblancos suman 22 unidades y se mantienen como únicos punteros de la Zona A del certamen liguista, confirmando el gran momento que atraviesan.
En tanto, el miércoles por la noche, en el estadio Rafael Batres, Sanjustino superó 1 a 0 a Colón de Santa Fe con un tanto de Alexis Camargo. El conjunto dirigido por Marcelo Molina necesitaba volver a ganar luego de dos derrotas y un empate, y lo consiguió en un partido muy disputado, que le permitió sumar confianza y acercarse a los primeros lugares. Con este triunfo, el Matador quedó a cinco puntos de Guadalupe, que pese a caer ante Pucará, continúa liderando la Zona B.
Guadalupe cayó ante Pucará
El cierre de los adelantos se dio en la noche del jueves en el predio Nery Alberto Pumpido, donde Pucará se impuso por 2 a 1 sobre Guadalupe. Nahuel Machado fue el autor de los dos goles para el equipo de barrio Transporte, mientras que Dándolo descontó para los dirigidos por Adalberto Tobaldo. A pesar del traspié, Guadalupe se mantiene como único puntero de su zona y conserva chances intactas de clasificación.
De esta forma, la fecha 8 del Clausura dejó varias certezas: Colón de San Justo y Sanjustino llegan con rodaje, confianza y planteles completos al debut del Torneo Regional Amateur; mientras que en la Liga Santafesina los puestos de vanguardia comienzan a definirse con emoción y paridad.
El clásico regional, primer examen del Federal
El próximo domingo, desde las 18, el estadio “Coloso del Oeste” será escenario de un partido con historia y sabor a clásico. Sanjustino recibirá a Colón de San Justo por la primera fecha de la Zona 9 de la Región Litoral Sur, que además integran equipos con aspiraciones firmes de avanzar en el certamen federal.
Ambos llegan con antecedentes inmediatos alentadores: los de Restelli, con una contundente goleada y un rendimiento colectivo en alza; los de Molina, con un triunfo clave que les permitió recuperar confianza y ritmo competitivo. Será, además, una oportunidad ideal para medir fuerzas entre dos conjuntos que se conocen de memoria y que, más allá de la rivalidad local, representan a San Justo en una competencia de jerarquía nacional.
Árbitros de la Liga Santafesina
La terna arbitral designada por el Consejo Federal será santafesina. Nicolás Mottier será el juez principal, mientras que Lucas Muga e Iván Chazarreta lo acompañarán como asistentes. El encuentro promete ser una verdadera fiesta del fútbol regional, con dos equipos en gran momento y una ciudad que ya palpita el clásico que abrirá el camino en el nuevo Torneo Regional Federal Amateur.
