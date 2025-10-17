Liga Santafesina y Torneo Federal Amateur

Colón de San Justo y Sanjustino, triunfaron en Liga y ya tienen la mira puesta en el clásico regional

Los dos equipos de San Justo ganaron sus compromisos liguistas y llegarán afilados al debut en el Torneo Regional Federal Amateur. El domingo, a las 18, se medirán en el Coloso del Oeste en el arranque de la Zona 9 de la Región Litoral Sur.