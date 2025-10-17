Fútbol Infantil

El Lasallanito 2025 se coronó con éxito y ya se proyecta la edición 2026 que llegará con sorpresas

La séptima edición del tradicional torneo infantil de La Salle concluyó con un balance extraordinario. Más de un centenar de equipos, una organización impecable y un clima de fiesta familiar marcaron un evento que crece año a año. Los dirigentes ya trabajan en la octava edición, con nuevos proyectos y sueños renovados para seguir fortaleciendo el fútbol formativo.