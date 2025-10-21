Juan Antonio Pizzi, el lasallano que dejó su sello en el ciclo de charlas de la Liga Santafesina

Mirá tambiénJuan Antonio Pizzi, la gran figura invitada a una nueva jornada de "Fútbol y un poco más"
El fútbol santafesino vivió una jornada de lujo. Anoche, en el salón del hotel del predio Nery Alberto Pumpido, se desarrolló el segundo capítulo del ciclo de charlas y capacitaciones “Fútbol y un poco más”, organizado por la Liga Santafesina con apoyo del Gobierno de la Provincia. El invitado especial fue nada menos que Juan Antonio Pizzi, el santafesino formado en La Salle que brilló en los mejores equipos del mundo y que, tras colgar los botines, recorrió el planeta dirigiendo clubes y selecciones de renombre.
Como futbolista, Pizzi fue sinónimo de gol. Rompió redes en Rosario Central, Tenerife, Barcelona y River Plate, y hasta vistió la camiseta de la Selección de España, con la que disputó competencias internacionales. Su carrera como entrenador lo llevó por caminos tan diversos como apasionantes: San Lorenzo, Racing, León de México, Valencia, la Selección de Chile —con la que conquistó la Copa América Centenario 2016— y sus recientes experiencias en Medio Oriente, al frente de los combinados nacionales de Bahrein y Kuwait.
Anoche, acompañado por su hijo Nicolás Pizzi, quien integra su cuerpo técnico, Juanchi volvió a su ciudad para ofrecer una exposición donde el conocimiento, la pasión y la humildad se combinaron a la perfección.
El encuentro comenzó con la apertura oficial a cargo de Sergio Basile, secretario de Desarrollo Territorial de la provincia, quien destacó la importancia de estas iniciativas: “Es un honor contar con técnicos de la talla de Pizzi. Este tipo de espacios fortalecen a nuestros formadores y hacen crecer al fútbol santafesino”.
Antes de la charla central, el profesor Gustavo Ferroglio presentó el módulo teórico “Estrategias”, abordando conceptos vinculados a las fases del juego: construcción, gestación y finalización. Con claridad y ejemplos prácticos, explicó cómo el diseño del sistema y del modelo de juego debe responder a la idea futbolística que el entrenador quiere imprimir.
Pizzi: entre la estrategia, la gestión y las anécdotas del mundo
Cuando llegó su turno, Pizzi tomó la palabra y desplegó una exposición tan sólida como cautivante. El exgoleador de Barcelona y técnico campeón de América repasó su recorrido por distintos continentes, deteniéndose especialmente en su paso por Asia, donde dirigió en Emiratos Árabes, Bahrein y Kuwait. Allí, según relató, uno de los mayores desafíos fue la comunicación: “Tener un traductor en el medio impide la espontaneidad. Yo suelo ser efusivo cuando doy una indicación, y no siempre eso llega con la misma intensidad al jugador”, confesó entre risas.
Pizzi también se refirió a las influencias que marcaron su estilo. Mencionó especialmente a Louis van Gaal, su entrenador en el Barcelona, de quien aprendió el valor del orden táctico y la planificación minuciosa. A partir de esa base, fue detallando cómo estructura sus equipos: desde la presión —alta o media, según las características del rival— hasta la recuperación de pelota y las formas de iniciar el ataque.
Acompañado por videos y apuntes técnicos preparados por Nicolás Pizzi, explicó ejercicios específicos para trabajar la presión coordinada y la transición defensiva. Luego se adentró en la tenencia del balón, un concepto que aplicó especialmente durante su gestión en la Selección de Chile. “Después de Bielsa y Sampaoli, el equipo era extremadamente vertical. Nosotros intentamos frenar un poco esa velocidad y darle más pausa, más control. No se trataba de renunciar al ataque, sino de saber cuándo y cómo atacar”, señaló.
Pero más allá de los conceptos tácticos, Pizzi dedicó buena parte de la charla a reflexionar sobre el liderazgo y la gestión del grupo humano. “El jugador te observa todo el tiempo. Si decís una cosa y hacés otra, perdés credibilidad. La disciplina no se impone, se contagia con coherencia”, afirmó ante la atención absoluta de los presentes.
En un ambiente distendido, compartió anécdotas de su carrera en Europa y Sudamérica, habló del vestuario del Barcelona, de su experiencia en San Lorenzo campeón, de los entrenamientos en el calor del Golfo Pérsico y del orgullo que sintió al representar, en cada destino, la bandera santafesina. “Soy de Santa Fe, me crié en La Salle, y donde voy trato de dejar bien parado el lugar del que salí”, expresó, recibiendo un fuerte aplauso.
Cierre de lujo y reconocimiento
El cierre del encuentro tuvo un clima de emoción y gratitud. Tras más de una hora y media de exposición, Juan Antonio Pizzi fue ovacionado por los casi cien asistentes que colmaron el salón del predio. En nombre de la Liga Santafesina, su presidente Leandro Birollo entregó presentes a Pizzi, a su hijo Nicolás y al funcionario Sergio Basile, agradeciendo la predisposición y la generosidad del entrenador.
“Estos espacios nos enriquecen como dirigentes, entrenadores y formadores. Que Juanchi haya venido a compartir su experiencia es un orgullo para todos los que amamos este deporte”, destacó Birollo en sus palabras de cierre.
Luego, Pizzi se prestó con amabilidad a las fotos, los saludos y las charlas informales con técnicos y jugadores de clubes liguistas. Su carisma y sencillez dejaron una impresión imborrable entre los presentes.
El ciclo “Fútbol y un poco más” continúa consolidándose como una propuesta formativa y humana de enorme valor para la comunidad futbolera santafesina. Tras las charlas de Leonardo Madelón, Fernando Nogara y ahora Juan Antonio Pizzi, el proyecto reafirma su objetivo de acercar el conocimiento, la experiencia y la pasión por el juego a todos los rincones de la Liga.
En esta oportunidad, el lasallano que conquistó el mundo volvió a su casa y, una vez más, plantó la bandera de Santa Fe bien alto. Entre aplausos, recuerdos y aprendizajes, Juan Antonio Pizzi volvió a demostrar que, más allá de los títulos y los viajes, lo que perdura es la pasión por enseñar y compartir el fútbol.
