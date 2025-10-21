Fútbol y un poco más en el Predio Nery Pumpido

Juan Antonio Pizzi, el lasallano que dejó su sello en el ciclo de charlas de la Liga Santafesina

El exjugador y entrenador internacional compartió su vasta experiencia en una nueva edición del ciclo “Fútbol y un poco más”, organizado por la Liga Santafesina con apoyo del Gobierno de Santa Fe. Con la sala colmada, Juanchi Pizzi habló de táctica, estrategia, liderazgo y del valor de la coherencia en la conducción, ante un público que lo escuchó con admiración y respeto