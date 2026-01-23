Rosario: hallaron muerto a un hombre en una vivienda de la zona sur

Un hombre de 52 años fue hallado sin vida en la tarde del jueves 22 de enero en el interior de su vivienda, ubicada en un extremo de barrio Tablada, al sur de Rosario. La víctima estaba tendido en el suelo con golpes en la región facial y semidesnudo.
El cuerpo fue encontrado cerca de las 15 por un amigo de la víctima, identificada como Sergio T., quien al no tener noticias suyas desde hacía varios días, fue a verlo a su casa, ubicada en inmediaciones de Centeno y Esmeralda. Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que el hombre golpeó la puerta durante varios minutos y al no obtener respuesta, optó por saltar un tapial e ingresar por una puerta trasera a la vivienda.
Imagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street View
Tras forzar la puerta, entró y vio a su amigo tendido en el suelo con golpes en la región facial, semidesnudo y sin signos vitales, por lo que llamó al 911.
A los pocos minutos llegó al lugar personal de Prefectura que patrullaba la zona en el marco del Plan Bandera y un rato más tarde una ambulancia del Sies, que constató el fallecimiento. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia y determinar, entre otras cosas, la causa de muerte y cuando se produjo el fallecimiento.