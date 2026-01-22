Seguridad nacional

Homicidios y robos en mínimos históricos: fuerte impacto del Plan Bandera en Rosario

El Gobierno nacional presentó estadísticas preliminares de 2025 que muestran la tasa de homicidios más baja de la historia y una caída sostenida de los robos en todo el país. Rosario volvió a aparecer como eje de las políticas de seguridad, con descensos superiores al promedio nacional en las zonas bajo control federal.