El Gobierno concluyó con las tareas del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario

El Gobierno Nacional, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, informó que se dieron por concluidas las tareas del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario, equipo que fue creado en el marco de la implementación del Plan Bandera y esta medida fue tomada luego de que la estrategia federal integral haya dado frutos en la ciudad del sur ante la baja de homicidios.
En la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, las autoridades comunicaron que se derogó la Resolución Nº360 del 11 de mayo de 2024 en la que se creaba el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO) para operar ahí, donde se encontraba el foco de la problemática en torno a las organizaciones narcocriminales.
En dicho documento se detallaba que el Grupo Especial tenía como objetivo "colaborar con la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal y su Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en hechos relacionados con la criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos".
Asimismo, se había dispuesto que el comando estuviera integrado por dos representantes de cada una de las fuerzas federales: Policía Federal Argentina, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
Ahora, tras alcanzar cifras alentadoras con la baja de asesinatos dolosos en la provincia y la ciudad, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció que concluyó la labor del GEANRO.
Sostendrán la Mesa de Intercambio de Información.
Redistribución
Aunque se trata de una baja importante, la cartera de seguridad explicó que se va a efectuar una "redistribución de los medios allí disponibles con la finalidad lograr un uso más eficaz y eficiente de las fuerzas".
Por último, recordaron que el Ministerio creó la Mesa de Intercambio de Información para la Prevención, Investigación y Castigo del Narcotráfico, la cual todavía tiene vigencia, y que permite coordinar criterios de política criminal y compartir la información relacionada con las causas e investigaciones en curso.
En los considerandos, el Ministerio de Seguridad Nacional justificó la medida en el marco de un proceso de redistribución constante de recursos, orientado a "mejorar y eficientizar su empleo" en función de las dinámicas del delito.
Según la resolución, el Geanro fue una herramienta clave durante la emergencia de seguridad, pero su desactivación responde a que ya se encuentran consolidados dispositivos permanentes, como el Grupo Operativo de Lucha contra el Narcotráfico – Región Centro, con abordaje regional.
Además, la norma destacó que el fortalecimiento de las políticas federales de persecución criminal tuvo impacto directo en los territorios con mayores índices de violencia previos a 2024.
En ese sentido, remarcó que 2024 fue el tercer año con más procedimientos antidroga de la historia y el segundo mejor en incautaciones de drogas sintéticas y cocaína, con un incremento del 59% interanual en este último caso, tendencia que -según el texto- se mantiene durante 2025.
Estadísticas
Al mismo tiempo, las estadísticas del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe reflejaron una caída significativa tanto en homicidios como en personas heridas por armas de fuego. Entre enero y diciembre de 2023 se contabilizaron 398 asesinatos en la provincia, mientras que en 2024 esa cifra descendió a 176, lo que representó una baja superior al 55%.
En el departamento Rosario, la reducción fue aún más pronunciada: de 261 homicidios registrados en 2023 se pasó a 90 en el mismo período de 2024, una disminución de más del 65%. En paralelo, los heridos por armas de fuego también mostraron un fuerte retroceso, al pasar de 801 casos en 2023 a 353 en 2024, lo que implicó una merma mayor al 55%.
La persistencia de estos indicadores positivos llevó a las autoridades a redefinir el uso de los recursos estatales en la ciudad, con el objetivo de concentrar los esfuerzos en mejorar la eficiencia y el despliegue de las fuerzas federales.