Abrieron una nueva base de patrullaje en barrio Guadalupe por la demanda operativa

El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, presentó este miércoles la nueva base para el recambio de móviles que patrullan en el ámbito de la Unidad Regional I (URI) de la Policía de la Provincia: está ubicado en avenida Galicia al 2300, en la ciudad de Santa Fe, y se trata de un espacio que reemplazará progresivamente al que funciona frente al Hipódromo de Las Flores.
Esta base se utilizará exclusivamente como punto de relevo para los patrullajes, por lo que no contemplará toma de denuncias ni tareas administrativas del personal policial.
En la recorrida efectuada esta mañana, el funcionario detalló que “esta nueva base operativa del Comando Radioeléctrico es transitoria, porque estamos en proceso de transformación y de construcción de tres estaciones policiales para la ciudad”, la primera de las cuales “va a inaugurarse a principios de 2027 y otra a mediados de ese año”.
Luego, agregó que la base de avenida Galicia “nos va a permitir poner los patrulleros en calle de manera mucho más controlada y efectiva -respecto de la ubicada frente al Hipódromo-, y sobre todo poder cuidar los móviles que tanta inversión están requiriendo a la Provincia”.
Remarcó que este espacio es “eminentemente un lugar operativo: acá lo que se hace es gestionar y lanzar el patrullaje del Comando Radioeléctrico y hacer lo que es el circuito de mantenimiento preventivo, limpieza y revisión de mecánica ligera a los móviles cuando vuelven del turno. Nada más que eso, no va a tener otra función”, aclaró.
Refuerzo policial en Santa Fe.
Mejoras
Cococcioni recordó que “hoy el despliegue del patrullaje en la ciudad se está lanzando desde la base que está en la zona del Hipódromo y desde la propia URI, que queda en el sur de la ciudad”.
Además, destacó: "El nivel de patrullaje que tenemos ya supera ampliamente la capacidad de estos dos dispositivos, que fueron erigidos en otro momento, cuando el nivel de policiamiento tenía otros números. Hoy eso nos quedó chico, totalmente insuficiente”.
Por eso “se alquiló este predio, que cuenta con una rampa de salida bastante amplia, tiene una fosa para trabajar el mantenimiento preventivo de las unidades cuando llegan de servicio y durante el contraturno de descanso”, y cuenta con una capacidad para unos 30 móviles.
Al respecto, el ministro expresó que “hacia marzo vamos a tener a los mecánicos de la empresa en la que se tercerizó el mantenimiento de la flota para hacer la mecánica ligera, las reparaciones urgentes y menores, que no requieren una intervención mayor".
"Eso se va a hacer aquí mismo, de manera tal que el vehículo que entra pasa un circuito de revisión, y en el contraturno sale cuando está perfectamente en condiciones y lavao", añadió.
Está ubicada sobre avenida Galicia al 2300.
"Así será hasta que tengamos las estaciones policiales, que van a ser el modelo definitivo de instalación en orden al patrullaje preventivo en la ciudad”, explicó, y agregó que “esto nos pone en una situación muy superior a la que encontramos inicialmente, con dispositivos que ya no daban más”.
De la recorrida participaron también el intendente Juan Pablo Poletti; la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte; y la jefa de la Unidad Regional I de la Policía, Margarita Romero, entre otros.