Rosario: un camión derribó un puente peatonal y cortaron por completo Circunvalación

Un fuerte incidente vial alteró la circulación en Rosario este jueves por la tarde, cuando un camión derribó un puente peatonal y obligó a un corte total de Avenida Circunvalación en sentido sur–norte. La situación generó demoras, desvíos y complicaciones para quienes transitaban por una de las arterias más utilizadas para cruzar la ciudad.
De acuerdo a la información disponible, el hecho ocurrió entre bulevar Avellaneda y avenida Uriburu, aunque también se reportó el impacto a la altura de avenida Arijón. En ese tramo, el camión habría enganchado la estructura del puente, la arrastró varios metros y provocó el colapso sobre la calzada.
Por el siniestro no se registraron personas lesionadas, pero el daño material fue total: la pasarela quedó inutilizada y parte de la estructura terminó sobre la traza, lo que derivó en la interrupción completa del paso vehicular en ese sentido.
Caos vial
El derrumbe del puente peatonal desató un escenario de congestión inmediata en la zona. Testigos señalaron que el tránsito quedó bloqueado con una fila de autos y camiones detenidos, mientras personal de seguridad y emergencias organizaba los desvíos para evitar que más vehículos quedaran atrapados dentro del corte.
En paralelo, se recomendó evitar el sector por completo debido a la magnitud del operativo y al riesgo que implicaba la presencia de una estructura colapsada sobre la vía. La circulación hacia el norte quedó afectada en un rango amplio, generando complicaciones en arterias alternativas y accesos secundarios.
Fuentes del operativo confirmaron que el paso vehicular permanecía interrumpido desde la altura de bulevar Oroño hasta Ovidio Lagos, siempre en mano al norte, a raíz del siniestro y de los trabajos necesarios para liberar la calzada.