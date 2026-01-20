Un contenedor vacío apareció flotando frente a la costa de Puerto Madryn

La aparición de un contenedor a la deriva frente a la costa de Puerto Madryn sorprendió este lunes a vecinos y autoridades de la ciudad chubutense y generó un operativo de seguridad para su resguardo.
Un contenedor de 20 pies cayó al agua desde el muelle por el fuerte viento y quedó encallado frente al Club Náutico Atlántico Sud. Prefectura Naval Argentina intervino y la empresa propietaria debe retirarlo.
La aparición de un contenedor a la deriva frente a la costa de Puerto Madryn sorprendió este lunes a vecinos y autoridades de la ciudad chubutense y generó un operativo de seguridad para su resguardo.
El episodio se registró en el área conocida como Club Náutico Atlántico Sud, sobre el Golfo Nuevo, luego de que fuertes ráfagas de viento provocaron el desprendimiento de la unidad desde el muelle local.
El hallazgo se produjo en horas de la tarde, cuando personal de la Administración Portuaria de Puerto Madryn alertó a la Prefectura Naval Argentina sobre un contenedor que había caído al agua desde el Sitio N.º 3 del muelle Almirante Storni.
Según las primeras informaciones oficiales y fuentes locales, la unidad, de tipo “reefer” y aproximadamente 20 pies de largo, se encontraba en un semirremolque en el marco de las tareas de carga de pescado congelado rumbo a un buque.
Las condiciones climáticas adversas, con vientos intensos que afectaron la zona, habrían provocado que el contenedor se desprendiera del camión que lo trasladaba y cayera al mar.
Una vez en el agua, la combinación de corrientes y mareas lo desplazó hasta una zona cercana a la costa, donde terminó encallado frente al Club Náutico Atlántico Sud, un área frecuentada por aficionados a la navegación y vecinos que realizan actividades recreativas junto al mar.
Integrantes del club intervinieron de inmediato para asegurar la estructura, evitando que continuara moviéndose y representara un peligro para embarcaciones o personas en la zona de bajada al agua. Las imágenes del contenedor flotando y luego varado se difundieron rápidamente en redes sociales y medios locales ante la sorpresa de quienes la observaron.
La Prefectura Naval Argentina tomó intervención en el lugar, desplegando personal y equipamiento para evaluar la situación y recopilar datos sobre el incidente.
Desde la fuerza señalaron que, tras recopilar la información necesaria, emitirán un parte oficial con más detalles sobre las causas que llevaron al contenedor al mar y las medidas de seguridad adoptadas.
Según se informó, el contenedor estaba vacío al momento de caer al agua, lo cual redujo los riesgos asociados a posibles daños ambientales o a terceros.
Las fuentes consultadas indicaron que la unidad no representó peligro para las personas ni generó contaminación en el Golfo Nuevo. Tampoco se detectaron afectaciones a la navegación en el área.
La presencia de vientos fuertes en la región es habitual en determinados períodos del año y, si bien las operaciones portuarias se organizan con ese escenario en cuenta, este episodio puso de manifiesto los desafíos que pueden surgir cuando ráfagas intensas se combinan con tareas de carga y transporte.
Por ese motivo, las autoridades portuarias y la fuerza de seguridad evaluarán los procedimientos que se estaban llevando a cabo para identificar mejoras que disminuyan la probabilidad de incidentes similares en el futuro.
Por el momento, el contenedor permanece encallado bajo la custodia de Prefectura y del personal del club náutico, que continúan con las labores de aseguramiento del lugar para evitar que la estructura se desplace nuevamente con las mareas o vientos.
La empresa propietaria del contenedor fue notificada de su responsabilidad para retirar la unidad y se espera que esta acción se concrete en las próximas horas, conforme a los protocolos habituales para la remoción de objetos encallados.