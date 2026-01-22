Secuestraron un camión con más de 20 toneladas de un químico clave para fabricar cocaína

Un amplio despliegue de fuerzas federales permitió frustrar distintos intentos de traslado y tráfico de sustancias vinculadas al narcotráfico en diferentes puntos del país. Los operativos, realizados en Córdoba, Misiones y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, derivaron en importantes incautaciones y quedaron bajo investigación judicial.
Un control de rutina llevado adelante por Gendarmería Nacional en la provincia de Córdoba terminó con el secuestro de más de 27 toneladas de carbonato de sodio, una sustancia considerada precursor químico clave en la elaboración de estupefacientes. El procedimiento se desarrolló en la ciudad de Río Cuarto, sobre la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 708.
Efectivos del Escuadrón de Seguridad Vial “Santa Catalina” detuvieron la marcha de un camión con acoplado que circulaba desde Río Negro con destino a Catamarca. Durante la inspección inicial, los gendarmes advirtieron la presencia de bolsas de gran tamaño que contenían el producto químico. Tras una verificación más exhaustiva, se estableció que el cargamento alcanzaba los 27.500 kilos.
Al solicitar la documentación correspondiente para el transporte de este tipo de sustancias, el conductor no pudo presentar los permisos obligatorios exigidos por la normativa vigente. Ante esta irregularidad, se dio intervención al Juzgado Federal y a la Fiscalía Federal de Río Cuarto, junto con un inspector del Registro Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad Nacional.
Marihuana yfuga en la frontera con Brasil
Otro operativo significativo se registró en la provincia de Misiones, en el puente internacional Bernardo de Irigoyen. Allí, personal de control aduanero y fuerzas de seguridad interceptaron un automóvil que intentaba ingresar al país desde Brasil durante la madrugada del primer fin de semana de enero.
Las fuerzas de seguridad nacional detectaron el cargamento durante un operativo en Córdoba.
El vehículo, un Chevrolet gris ocupado por dos hombres, fue detenido en el Resguardo Principal de la Aduana local. Al ser consultados sobre su itinerario, los ocupantes brindaron una versión contradictoria sobre su recorrido, lo que despertó sospechas entre los agentes. A esto se sumó el nerviosismo de ambos y una maniobra inusual al descender del rodado.
En medio del control, los hombres abandonaron el automóvil y huyeron a pie hacia territorio brasileño, cruzando la frontera seca. Ante esta situación, las autoridades solicitaron autorización judicial para inspeccionar el vehículo, con intervención de la División Investigaciones Narcotráfico Noreste.
El auto que abandonaron los hombres
Durante el allanamiento se constató que el auto tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo. En su interior se encontraron 188 panes rectangulares ocultos en distintos compartimentos. Las pruebas químicas confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso total de 112 kilogramos.
Más controles yun nuevo hallazgo
En paralelo a estos procedimientos, ese mismo fin de semana se concretó otra detención vinculada al narcotráfico en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Durante un control de rutina realizado cerca de las 5:45 de la madrugada, fue arrestado un ciudadano colombiano que había arribado al país en un vuelo procedente de Roma.
Al inspeccionar su equipaje, los agentes detectaron una valija que ocultaba 17 kilos de marihuana. La sustancia fue inmediatamente secuestrada y el pasajero quedó a disposición de la Justicia Federal, que investiga las circunstancias del traslado y posibles conexiones con redes internacionales de tráfico de drogas.
Estos operativos reflejan el refuerzo de los controles en rutas, pasos fronterizos y aeropuertos, con el objetivo de prevenir el ingreso y la circulación de sustancias ilegales y precursores químicos en el territorio nacional.