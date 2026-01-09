#HOY:

En paquetes de arroz

Imputaron a la joven que intentó ingresar 81 gramos de cocaína a la cárcel de Las Flores

La mujer de 26 años también llevaba 12 gramos de marihuana entre la mercadería que el pasado 6 de enero pretendió ingresar a la Unidad Penitenciaria N°2 de Santa Fe.

La cárcel de Las Flores. Foto: Fernando NicolaLa cárcel de Las Flores. Foto: Fernando Nicola
Por: 

La joven aprehendida en el interior de la cárcel de Las Flores, ubicada en el norte de la ciudad de Santa Fe, por intentar suministrar drogas a interno fue imputada este viernes.

El fiscal Ignacio Suasnábar atribuyó a Yesica Paola C., de 26 años, la autoría del delito de “tentativa de suministro de estupefacientes a título gratuito, agravado por ser cometido en el interior de un lugar de detención”.

Audiencia imputativa incumplimientos de mandato judicial - Szeifert - FalkenbergLa audiencia estuvo a cargo del Dr. Szeifert.

La audiencia se realizó este viernes pasado el mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Fue presidida por el juez penal Sebastián Szeifert y contó con la participación del defensor público Alejandro Bustamante.

En paquetes de arroz

La atribución delictiva sostiene que el pasado martes 6 de enero alrededor de las 13.15, Yesica C. intentó ingresar a la Cárcel de Las Flores para visitar a un interno.

En el sector de admisión, cuando personal penitenciario requisó la mercadería que la mujer pretendía ingresar al establecimiento, uno de los uniformados sintió una dureza en el interior de un paquete de arroz de 500gs.

detenida cárcel las floresQuedó detenida en la Subcomisaría 17.

Tras alertar a sus superiores, procedieron a romper los dos paquetes de arroz que había llevado la joven. En el primero hallaron tres envoltorios de nylon transparente, que en su interior tenían una sustancia blanca. En el segundo, encontraron dos envoltorios más, uno que también contenía polvo blanco y otro con lo que aparentaba ser marihuana.

Imputada

La mujer fue aprehendida y trasladada a la Subcomisaría 17. Luego, el fiscal de turno fue informado de lo ocurrido.

Las sustancias fueron peritadas, y dieron positivo para cocaína y marihuana. En total, Yesica C. llevaba 81 gramos de cocaína y 12 de marihuana ocultos entre la mercadería que quería hacer llegar al preso.

Este viernes la mujer fue trasladada hasta los tribunales locales para ser imputada. La fiscalía solicitará la prisión preventiva.

Judiciales

