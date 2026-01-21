Tribunales de Santa Fe

Juzgan a un narco barrial de Coronda que tenía un arma policial robada en Rosario y tres condenas federales

La fiscalía pidió 9 años de cárcel para el acusado, que ya cuenta con tres viejas condenas -en 2014 y 2018- por narcomenudeo ante la Justicia Federal. El día del allanamiento tenía una pistola 9 mm de uso oficial, convertida en automática.